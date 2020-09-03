Как спасти отношения, если вы оба трудоголики

Если вы цените своего избранника, но еще больше любите свою работу, где предпочитаете проводить все свое свободное время, то в какой-то момент вы можете полностью переключиться и пожертвовать отношениями ради карьеры. Да еще и партнер может отплатить вам той же монетой. Как сохранить чувства и не отдалиться друг от друга, если вы являетесь трудоголиками и карьеристами — в материале Passion.ru.

Не ставьте друг другу ультиматумов

Уважайте друг друга! Пожалуй, именно взаимоуважения не хватает тем парам, которые искренне любят свою работу, но никак не могут сделать так, чтобы от этой увлеченности не страдали бы их отношения.

Вспомните, что вы и сами хотите развиваться дальше и достигать определенных карьерных высот, поэтому не ставьте своему избраннику ультиматумов «либо вы, либо работа».

Лучше договоритесь, сколько времени вы готовы посвящать любимому делу и семье, и постарайтесь соблюдать этот баланс. Поддерживайте и вдохновляйте друг друга, это поможет вам быстрее достичь гармонии и выйти на новый уровень в ваших отношениях.

Самореализовывайтесь и развивайтесь

Не зацикливайтесь на чем-то одном, иначе в какой-то момент вы станете не интересны не только своему партнеру, но и себе. Попробуйте выделить время на посещение мастер-классов или получения дополнительных знаний, это поможет вам идти в ногу со временем и привнести новизну в ваши отношения (каждый день у вас будут появляться темы для обсуждения, вам захочется поделиться с партнером чем-то новым и важным для вас, а заодно реализовать какие-то планы, которые вы давно откладывали).

Стройте совместные планы

По мнению психологов, ничто так не сближает, как совместное планирование и реализация этих самых планов. Если вы увлечены одной идеей и имеете одинаковые взгляды на жизнь, то вам будет проще строить совместное будущее и достигать определенных целей. Супруги, которые планировали свою совместную жизнь и затем следовали этим самым пунктам, могли похвастаться крепким и гармоничным союзом в отличие от тех, кто был сконцентрирован на своих собственных амбициях и не искал точки соприкосновения.

Чтобы не было соблазна отказаться от выполнения задуманного (или просто не забыть, что именно вы напланировали), заведите специальный календарь или ежедневник, и отмечайте там основные моменты.

Так вы не упустите из виду ничего важного и сможете свериться с записями, если вдруг вам покажется, что вы немного отступили от намеченного пути. Да и найти время в своем плотном графике так будет намного проще — вы просто распределяете свое время и находите идеальный баланс между работой и личной жизнью.

Включайте режим family o’clock

Возьмите за правило переключаться с рабочего режима на домашний, едва только переступаете порог своего жилища.

Научитесь практиковать режим «вне зоны доступа», чтобы никто (и ничто) не отвлекало вас друг от друга и не мешало вашим отношениям.

Помимо этого, обговорите с партнером тот момент, что у вас будет и личное время, когда вы сможете заняться тем, что для вас очень важно (пусть это будет 30 минут в день или час — не важно, главное, чтобы избранник ценил ваше личное пространство и дал вам возможность побыть наедине с собой и восстановить душевные силы).

Особенно это актуально для пар, которые вынуждены проводить вместе практически 24 часа в сутки (если они и работают, и живут вместе, то тем более важно иметь возможность переключаться и «перезаряжать батарейки»).

Цените действия, а не слова

Вместо того, чтобы изводить друг друга претензиями и обижаться на то, что ваш избранник вдруг забыл о какой-то памятной дате, сконцентрируйтесь на том, что он для вас делает. Судите о человеке по его поступкам, а не словам.

Да, возможно он не настолько красноречив, да и вы тоже не великий оратор, но ведь главное это то, как вы проявляете заботу, поддерживаете друг друга в сложной ситуации и вместе идете к заветной цели.

К тому же, вам, как ни кому другому, известно, насколько ценно время, поэтому вы не будете тратить его по пустякам или на пустые разговоры, лучше придумайте что-то, что вас объединит и поможет с пользой провести свободные минуты.

Не держите все в себе

Психологи призывают не скрывать своих чувств и открыто выражать эмоции. Вместо того, чтобы держать все в себе, терпеть и взорваться в один прекрасный момент (дойти до точки, когда уже ничего нельзя будет исправить), лучше сразу же озвучивать то, что вам не нравится или кажется не понятным, разобрать проблему и совместно найти решение. Но только не вздумайте устраивать выяснение отношений! Гораздо эффективнее будет, что называется, разложить все по полочкам и принять к сведению те моменты, которые не устраивают вас или вашего партнера.

Следите за собой и создавайте домашний уют

Обратите внимание на свое здоровье, пересмотрите свой рацион, чтобы всегда оставаться в форме, не забывайте также о своем внешнем виде и чистотой в доме.

Создайте уют и тогда вам обоим захочется возвращаться в свое гнездышко, а не засиживаться в офисе допоздна.

Прислушивайтесь друг к другу и учитесь находить компромиссы. Именно это поможет вам двигаться в правильном направлении и не утратить свои чувства.

Найдите стимул к развитию дальнейших отношений

Если у вас пока еще нет детей, то попробуйте «порепетировать», какими вы будете родителями и возьмите, например, ответственность за какое-нибудь живое существо (кошка, собака, да хоть попугайчик).

Главное — вы будете понимать, что есть кто-то, кому необходима ваша любовь и забота и научитесь распределять свое время таким образом, чтобы вашего внимания хватало всем (а не только рабочим моментам). Психологи уверяют, что так у вас появится стимул к развитию дальнейших отношений (а не зацикливание только на своей карьере).