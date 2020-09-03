Какие фразы окажутся невыносимыми для любого мужчины

Некоторые слова могут невероятно ранить.

Как известно, женщина любит ушами, но и мужчина не может остаться равнодушным к тому, что говорит его любимая. Причем очень часто в общении мы вообще не контролируем словесный поток, иногда можно задеть человека настолько, что разрыв окажется неминуем.

Сегодня мы решили привести несколько фраз, которые заденут абсолютно любого мужчину, будьте внимательны к тому, что собираетесь сказать партнеру, которым дорожите.

«Дай, я сама справлюсь»

Все мы читали жалобы женщин в Сети вроде: «Мой ничего не хочет делать!», «Девочки, как заставить его подняться с дивана?» и т. д.

Если вы оказываетесь в такой же ситуации, когда мужчина не спешит решать появившиеся проблемы, вспомните, наверняка вы говорили ему фразу наподобие: «Я сама разберусь, толку от тебя?»

Было такое? Если ваш ответ положительный, не стоит удивляться поведению мужчины, который в какой-то момент решил для себя: «Она сильная, говорит, сможет все сама, зачем мне пытаться?»

«Где ты был так долго?»

Любящий мужчина всегда поделится со своей женщиной произошедшим за день. Однако, если вы на пороге встаете в позу и задаете вопрос: «Как можно так опоздать, рабочий день закончился пару часов назад, я посчитала». Как вам такое?

Мужчина, находясь в самом хорошем расположении духа, быстро растеряет свой запал, и даже если он планировал вас порадовать этим вечером, своими словами недоверия вы убьете любое желание. Не нужно так. Избегайте тотального контроля.

«Ну вот я же говорила»

Подобная фраза уместна только для девочки подростка, взрослая женщина, оперирующая подобными фразами, да еще и в отношении любимого мужчины, рискует нарваться на гнев возлюбленного: ни один мужчина не терпит, когда его считают за дурака, а именно это вы и транслируете своему партнеру, говоря тем самым: «В следующий раз слушай умную меня, от тебя толку все равно нет». Так это слышат мужчины.

«Ну как ты целуешь/обнимаешь, вообще не умеешь»

Мужчины не всегда могут проявлять свои чувства так, как нам этого хочется, все-таки они с детства привыкли все держать в себе, и только опытная партнерша способна изменить подход мужчины к любовным отношениям. Постоянная критика способности мужчины проявлять свои чувства к вам может убить желание что-то делать в принципе.

Даже если вы так думаете, не стоит это озвучивать, что бы не говорили подруги. Если вас что-то не устраивает, покажите и научите, иначе мужчина может отправиться учиться на ком-то другом.