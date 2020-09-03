8 признаков токсичных отношений

Попасть в ловушку токсичных отношений легко, а вот выбраться из нее не так-то просто. Любовь к человеку может настолько ослепить тебя, что ты напрочь забудешь про уважение, доверие и привязанность, без которых любой союз невозможен. Как понять, на какие недостатки можно закрыть глаза, а с какими не стоит мириться? Мы подошли к вопросу основательно и во всем разобрались.

Что такое токсичные отношения

Этот термин в психологию впервые ввела в 1995 году доктор из Калифорнии Лилиан Гласс. Особую популярность он получил именно в последнее время и плотно вошел в обиход. Гласс называет токсичными отношения, в которых люди не поддерживают друг друга, в которых есть конфликты, конкуренция, неуважение и отсутствие сплоченности. По ее мнению, такой союз ведет только к моральному истощению. Негатива в токсичных отношениях гораздо больше, чем положительных моментов.

Надо отметить, что токсичными отношения могут быть и на работе, и в школе, и между родственниками, и между друзьями. Однако здесь речь пойдет именно о романтических парах.

Часто участниками токсичных отношений становятся люди с негативным опытом. Они могли подвергаться буллингу в школе, возможно, к ним плохо относились родители или они страдали/страдают от психического расстройства. Причин может быть масса. Некоторые буквально притягивают к себе людей, которые неуважительно к ним относятся. А есть просто неудачные союзы. Участники отношений могут не подходить друг другу, и это становится причиной токсичности.

Каждый случай индивидуален. Тем не менее есть признаки, по которым можно определить, находишься ли ты в здоровых отношениях или нет. WMJ.ru вместе с психологом и экспертом в построении отношений Юлией Ланске составил чек-лист, с помощью которого ты можешь узнать, являются ли твои отношения токсичными.

Признаки токсичных отношений

Юлия Ланске психолог, эксперт по построению отношений, Instagram/ @lanskejulia

1 Он/она самоутверждается за твой счет

Если у твоего партнера проблемы с самооценкой и самореализацией, а еще куча комплексов и страхов, то через тебя он может самоутверждаться, доказывать миру и себе: «Я не ничтожество». Это может выражаться в виде пассивной агрессии: он вроде бы не сказал ничего обидного, но ты чувствуешь себя оскорбленной. В ход могут идти и необоснованные запреты, хамство и оскорбления.

2 Он/она применяет физическое насилие

Если ты с этим столкнулась — беги. Неважно, толкнул ли он тебя, пнул, кинул в тебя что-то или ударил. Все это физическое насилие, с которым ни в коем случае нельзя мириться.

3 Он/она во всем винит тебя

По какой-либо причине партнер обвиняет тебя во всех смертных грехах. Возможно, его уволили с работы, но виновата все равно ты. Знакомо? Это точно признак нездоровых отношений. Обычно люди в такой ситуации проходят несколько стадий:

• «Почему я?»

• «Ладно, это его/ее особенность»

• «Надоело, когда же он/она успокоится»

• «Я так больше не могу».

4 Он/она изменяет тебе

Измена — это один из первых признаков, что вас как пары уже в принципе-то нет. Будете ли вместе дальше? Неизвестно. Но даже если «забыть и простить», то в итоге червячок останется, а вот останется ли свежим и ароматным яблоко?

5 Он/она безразличен к тебе

Безразличие — явный признак токсичности. И оно ранит, потому что чувств нет, обещания не исполняются, и мы видим в свой адрес только ровную линию на приборе жизнеобеспечения отношений. Если тебя постоянно отодвигают в сторону, не слышат, не хвалят и даже не ругают, то никакие реанимационные действия уже не помогут.

6 Он/она контролирует все твои действия

Если ты и шагу не можешь ступить без его/ее разрешения, это плохо. Тебе постоянно надо отпрашиваться, чтобы увидеться с друзьями? Любой проигнорированный звонок становится причиной ссоры? Если так, то ты точно находишься в токсичных отношениях.

7 Он/она постоянно тебя критикует

Если все твои действия получают оценку со стороны партнера, рано или поздно ты просто выгоришь. Гоняясь за его/ее одобрением, ты не получишь ничего, кроме стресса.

8 Он/она нарцисс

Чаще всего отношения с нарциссом становятся токсичными, потому что человек думает только о себе и заботится о своем благе. Никакой поддержки и любви в твою сторону не будет направлено.

Как превратить токсичные отношения в здоровые

Путь от токсичных отношений к здоровым способны пройти далеко не все пары. К сожалению (или к счастью), многие из таких союзов распадаются. Но шанс все-таки есть! Итак, что нужно, чтобы наладить ситуацию?

1 Вы оба готовы меняться

Это самое первое и главное условие. Вы должны искренне желать улучшения отношений и быть готовыми работать над ними.

2 Вы оба должны признать все проблемы

Второй этап — обсуждение проблем. Чрезмерный эгоизм, агрессия, эмоциональное или физическое насилие, контроль — вы должны обсудить все проблемы, которые есть в ваших отношениях. Главное — признать, что они существуют, и начать разбираться с ними.

3 Вы не должны обвинять друг друга

Не надо перекладывать вину друг на друга. В отношениях всегда виноваты оба. Разговаривайте без нападок и осуждения. Иначе ничего не получится.

Если выход только один — уйти

Как мы уже сказали, чаще всего токсичные отношения заканчиваются разрывом. Если наладить коммуникацию с партнером не получается, то есть только один выход — уйти. Мы понимаем, как сложно может даваться такой шаг, но бывает, что это единственно верное решение в сложившейся ситуации. Конечно, любые перемены, даже самые долгожданные, — это большой стресс. Поэтому период восстановления будет нелегким. В это время тебе нужно больше заботиться о себе.

Сосредоточься на своих желаниях и потребностях. Защищай себя, относись к себе с родительской нежностью. Такой настрой поможет тебе лучше пережить утрату.

Часть процесса восстановления — это скорбь от утраты, а часть скорби от утраты — это восстановление духа.



Патрисия Эванс автор книги «Как распознать абьюзера, остановить вербальную агрессию и выбраться из токсичных отношений»

Если у тебя есть возможность, обратись к психологу. Он поможет разобраться в себе. А главное — вместе вы выясните причины, почему ты попала в токсичные отношения. Возможно, у тебя уже не первый подобный печальный опыт. Если так, то эту закономерность необходимо прекратить.