Выяснилось, почему женщины не любят оральный секс 

Об этом рассказала секс-эксперт.

Писательница, секс-эксперт и блогер из Австралии Надя Бокоди выяснила, почему женщинам не очень нравится оральный секс и рассказала об этом в колонке для австралийского журнала news.com.au. Пересказываем самое важное.

Согласно исследованию, которое привела Надя, 53% мужчин описывают оральный секс как очень приятный опыт. Женщин, согласных с ними, оказалось всего 28%.

У меня грязное влагалище. Это то, во что меня заставили поверить в детстве,

— написала Надя.

По мнению секс-эксперта, все дело в воспитании и отношении к своим гениталиям, которое у мужчин и женщин отличается. Мужчины всегда видят свои половые органы в то время, как женщины даже боятся на них взглянуть.

В молодости мое влагалище казалось чужим, чем-то не своим,

— говорит Надя.

Кроме того, нас с детства приучают думать, что влагалище — это что-то постыдное. Нам всегда говорят: «Скрести ноги». В то время, как мужчины гордо их раздвигают, ничего не стесняясь. Надя приводит эти аргументы и говорит, как это повлияло на ее сексуальную жизнь. Она всегда чувствует себя неловко, когда мужчина хочет сделать ей кунилингус.

Когда мой первый парень рискнул спуститься вниз, я вежливо сжала ноги,

— рассказывает Надя.

Секс-эксперт считает, что стыд необходимо преодолевать и научить подростков не стесняться своего тела.