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Многие пары, отправляясь в отпуск, вместо отеля снимают квартиру, — якобы так дешевле. Возможно. Но я никогда не откажусь от возможности пожить в гостиничном номере с любимым мужчиной, ведь ничто не сравнится с сексом в отеле.

Мы с мужем — фанаты ролевых игр. Поэтому, оказавшись в гостинице, нередко разыгрываем сценку, будто я — девочка по вызову. Приходим в номер после полуночи, я надеваю свое самое пошлое белье, чулки, шпильки и выхожу из номера. Обычно в это время уже все спят, так что нарваться на ханжу практически невозможно. Затем в таком виде я стучусь к мужу в номер, мы обмениваемся парой фраз из порнофильмов, а затем у нас происходит грязный секс, во время которого мы не стыдимся ничего. Не знаю, как это работает, но дома ничего подобного у нас не выходит, а вот в отелях постоянно.

Вдобавок к этому, везде, где мы останавливались, были поразительно прочные кровати. Я обожаю позу наездницы, но порой бываю настолько энергичной, что кровать не выдерживает. В отелях же они неубиваемые.

И наконец, совет всем: остановившись на ночь в гостинице, устройте себе самый банальный романтик. Закажите в номер шампанское и фрукты, разденьтесь и ласкайте друг друга, параллельно попивая напиток. При этом старайтесь не переходить к соитию, пока бутылка не будет допита полностью: разговаривайте, нежно целуйте друг друга, гладьте. Поверьте, как только шампанское закончится, вы накинетесь друг на друга, как дикие звери. И это будет незабываемо.