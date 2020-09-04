15 вещей, которых он ждет от вас в постели 

Эксперт, лайф-коуч, психолог и сексолог Алекс Мэй рассказывает о вещах, о которых мечтает каждый мужчина. Берем на заметку!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Мужчины не могут читать мысли и догадываться о том, что испытывает женщина — приятно ей или нет, если вы никак себя не проявляете.

ЭМОЦИИ. Девушки, которые не скрывают чувств, запоминаются надолго! Спокойно лежать может любая, попробуйте раскрыться!

ГРЯЗНЫЕ РАЗГОВОРЫ. Но будьте осторожны, не все мужчины это принимают. Лучше перед сексом ненавязчиво узнать его мнение. Если он за — вперед!

ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. Попробуйте стонать, не сдерживаясь. Все, что связано со звуками, нереально заводит мужчин. Так почему бы женщинам не пользоваться этим!

ВНИМАНИЕ К НЕМУ. Здесь главное, чтобы и мужчина давал обратную связь, а не лежал молча. Нужно понимать, в какой момент остановиться или замедлиться. Смотрите на его лицо, улавливайте невербальные сигналы, не останавливайтесь, если ему хорошо. Но когда при минете он как бы подается от вас назад тазом — это сигнал «стоп!».

ЗРЕЛИЩЕ. Мужчины действительно любят глазами. Мы обожаем смотреть на тела наших возлюбленных и заниматься с ними сексом при свете или хотя бы при свечах.

ЛАСКИ. Мужчина приучил себя, что всё его наслаждение сосредоточено на первых двух сантиметрах его достоинства. И женщине тоже не приходит в голову правильно исследовать другие части мужского тела. А зря! Да, его грудь не так чувствительна, как твоя, но попробуй медленно гладить ее всей ладонью! Удели внимание его яичкам и ягодицам.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ. Если вы не имеете ничего против анального секса, стоит попробовать! А чтобы не было больно, попросите его двадцать минут нежно массировать область вокруг ануса, а потом медленно и постепенно пальцем, обильно смазанным лубрикантом, пройти два мышечных кольца сфинктера, чтобы они постепенно расслабились и раскрылись. При проникновении держите его за бедра и контролируйте глубину и интенсивность самостоятельно.

МАССАЖ ПРОСТАТЫ. При правильной стимуляции он точно поможет вашему партнеру достичь супероргазма. К тому же это очень полезно для его репродуктивной функции.

ПАЛЬЦЫ В РОТ. Его или свои, смоченные в собственной смазке. Несмотря на простоту исполнения техники, это очень мощный сексуальный жест, который нравится абсолютно всем мужчинам без каких-либо исключений. Проверьте!

РАЗНЫЙ ТЕМП. Менять ритм минета нужно через 10−15 секунд, ведь и самая крутая техника приедается, если ее применять секунд 20 подряд.

ДОМАШНЕЕ ПОРНО. Одна мысль об этом моментально заводит любого. Придумайте сценарий и отбросьте комплексы.

СЕКС-ИГРУШКИ. Вы наверняка считаете вибратор своей тайной и пользуетесь им, когда он в отъезде. Но попробуйте поиграть с вибратором и его членом — он испытает яркий оргазм.

МАСТУРБАЦИЯ. Не стесняйтесь, представьте, что вы одна, и не забывайте стонать. И тогда вы в его глазах — порнозвезда.

РАВНОПРАВИЕ ПОЛОВ. Все должно доставлять удовольствие и вам тоже. Не стоит ничего делать ради него, если что-то вам неприятно, не делайте! Секс — это, прежде всего, два человека.