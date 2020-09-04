Ученые: с возрастом секс в браке становится лучше

Плохие новости: по исследованиям американских ученых, это происходит после… 50-ти лет брака.

Как известно, медовый месяц не может длиться вечно. На сексуальную жизнь в паре влияют и смена времен года, и перемены внутри семьи (рождение детей, выход на работу, смена места жительства). Ученые из Луизианы (штат Флорида в США) проанализировали данные от 1600 пар в возрасте от 57-ми до 85-ти лет и поделились своими выводами.

Самое главное их заключение — частота сексуальных актов в паре сильно снижается в течение 15-20-ти лет брака, но потом начинает расти.

Если попытаться выстроить схему, то она будет похожа на параболу или большую букву U. Частота сексуальных контактов после 20-ти лет брака неуклонно растет и примерно к 50-летию равна количеству контактов в самом начале супружества. Больше о сексе в возрасте.

Исследование также показало, что в первых браках люди занимаются сексом чаще, чем те, кто вступают в брак повторно. Есть уточнение: степень физического и психологического удовлетворения от секса при этом остается на весьма высоком уровне. И мы уже знаем, как он улучшается после рождения детей.