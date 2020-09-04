Анатолий Вассерман: Хотел нарушить обет целомудрия! 

Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе обнародовали результаты собственного исследования, которые порадовали любителей секса. Оказалось, что регулярный интим благоприятно сказывается на продолжительности жизни. Американцы считают: если кувыркаться в постели хотя бы один раз в неделю, можно избежать множества серьезных заболеваний.

По словам ученых, регулярный секс снижает риск возникновения преждевременной смерти почти в два раза. Эксперимент американцы проводили на протяжении одиннадцати лет. В нем участвовали более 15 тысяч человек, средний возраст которых составлял 39 лет. 72 процента исследуемых уверяли, что занимаются любовью как минимум один раз в неделю. Остальные предавались утехам гораздо реже. За время эксперимента умерли 228 человек. И почти все — из тех, кто занимался сексом крайне редко.

В результате эксперты призвали не забывать про плотские утехи. Оказалось, что регулярная сексуальная жизнь, не менее одного раза в неделю, снижает риск преждевременной смерти примерно на 49 процентов. Кроме того, регулярные занятия сексом снижают вероятность умереть от сердечных болезней на 21 процент, от рака — на 69 процентов, от любой другой болезни — на 48 процентов.

Анатолий Вассерман с интересом выслушал все заключения американских ученых и неожиданно с ними согласился. Об этом он рассказал нашему корреспонденту.

— Все выводы звучат правдоподобно, — считает мужчина. — Но подтвердить или опровергнуть их выводы собственным опытом я не могу. Все знают, что я имел глупость в молодости дать обет целомудрия. И никогда его не нарушал. Но все мои знания о физиологии человека вполне соответствуют выводам ученых. Я думаю, что им стоит доверять.

Вассерман не скрывает: он не раз жалел, что в свое время отказался от плотских утех. Тем более что в молодости пользовался достаточно большим успехом у противоположного пола. Он охотно общался с женщинами, но ничего лишнего себе не позволял. За 67 лет ни одна дама так и не смогла лишить его девственности! Впрочем, Анатолий этим совсем не гордится.

Девственник Вассерман рассекретил у Корчевникова свою единственную любовь

— Мне, конечно, хотелось нарушить обет целомудрия, — продолжает Вассерман, — и не один раз. Но по молодости я слишком уж высоко ценил собственное слово. Скорее у меня было даже упрямство, чем здравый смысл. А потом я как-то привык к такому образу жизни. Сейчас я уже не стремлюсь его радикально менять. Меня все устраивает.

По словам Вассермана, несмотря на отсутствие секса, своей физической формой он доволен. 67-летний эрудит вполне энергичен и бодр.

— К сожалению, я веду крайне нездоровый образ жизни, — вздыхает мужчина. — В основном сидячий. Свою форму никак не поддерживаю. Но мне повезло, что у меня хорошая наследственность. Это мне помогает. Хорошее физическое состояние у меня было в детстве. Тогда меня по возможности тренировали. Не все из тогдашних запасов я бездарно растратил. Кое-что, похоже, осталось. И хорошо!

«Лечиться диетами не берусь!»

Анатолий Вассерман знает, что в последнее время большой популярностью пользуются диеты, основанные на здоровом питании. Но сам он их соблюдать не стремится.