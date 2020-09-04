Чаще всего в Сети делятся историями о бесконечных изменах женам. Некоторые признаются, что годами жили с супругом зная о его похождениях, а другие рассказывают, как ушли после первого "звоночка".

Однако, как выяснил "Рамблер", женщины, которые решились на измену тоже иногда рассказывают о своем опыте. Так, в одном из популярных сообществ в Сети россиянки признались, как и почему заводили любовников.

"Я замужем, любовник женат. Вообще были еще до браков любовниками. Честно говоря секс с ним круче, чем с кем бы то нибыло. И я полностью раскрепощаюсь и экспериментирую). Да, с моральной стороны не айс. Но угрызений совести нет.";

"Были отношения на работе с женатым. Когда поняла, что ничего не светит дальше, начала изменять ему с нашим общим начальником...";

"Все замечательно,но оч тяжело,когда у того семья,у тебя семья,но страсть до***,охота чаще,ближе,но есть обязанности перед семьей,мужем и детьми,но ты как змея выкручиваешься,ищешь и находишь выходы и он ,кстати, тоже ,а потом эйфория проходит и все ...всеее", — признаются женщины.

При этом есть истории, затянувшиеся на года:

"Я знаю деву у которой не то чтобы любовник, там как вторая семья на стороне))) крутится девка как может, самое интересное, что муж Альфонс самый настоящий, сидит дома с детьми, а любовник богатый мужик и ей бабла прилично даёт, хотя она сама неплохо зарабатывает. С мужем она лет 20 и с любовником лет 15. У него за это время тоже трое детей от жены появилось. Там такая Санта барбара, вот все жду чем закончится...";

"Встречаюсь с мужчиной 7 лет, и 6 из них была замужем, год назад развелась, ни о чем не жалею а с мужем в браке 22 года была..."

"Есть знакомая, которая проживает с мужем уже где то 26 лет , она взрослая красивая такая мадам. Так вот , не изменяла мужу 20 лет, в контакте познакомилась с молодым парнем он ее на 20 лет младше , и уже 4 года встречается с ним, и она говорит почему я раньше этого не сделала...".

Некоторые женщины объяснили, зачем им нужны измены:

"У меня любовник уже больше 13 лет. У меня и у него семьи, дети. Точно говорю, что эта связь и сохранила наши семьи. Порой бывают сложные ситуации, а сходишь налево, выпустишь пар и уже с легким чувством вины возвращаешься домой и не так остро реагируешь на семейный конфликт, готов сам где-то уступить и тд";

"Замужем 8 лет. Начала изменять на третьем году замужества. Из мести и от обиды. Мало внимания,мало помощи,мало денег. Сходила на сторону,пар выпустила,побыла желанной,раскрепощенной,сексуальной кошечкой и назад к борщам и горшкам. Не развожусь да потому что не хочу,меня все устраивает...".