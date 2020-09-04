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Личный опыт: «Хочу привести брату вторую жену» 

Диана Товсепова 5 часов назад
Личный опыт: «Хочу привести брату вторую жену»
Фото: Кадр из сериала "Ветер любви".
В рубрике "Прошу совета" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Пишу вам, потому что уже не знаю, что делать. Совершенно невыносимые отношения с женой брата. Я сама считаю себя человеком спокойным, но тут стала нервной.
Дело в том, что живем с родителями и братом с женой в одном доме. У них весь второй этаж, но ей и этого мало. Обязательно надо все разбрасывать по двору, не убирать за собой кухню. При этом умудряется постоянно меня подкалывать, мы с ней примерно одного возраста. Намекает, что мне пора замуж… Нормально, что человек, пришедший в мою семью указывает мне, что мне делать с личной жизнью. Скорее всего, чтобы сделать еще одну мусорку из моей большой комнаты (ее бесит, что она большая и светлая, а наверху комнаты маленькие).
И ладно бы с братом моим у нее были бы идеальные отношения, но слышу, как часто они ссорятся. Хотя в наши конфликты он не лезет.
Живем в одной из республик Кавказа. Всерьез хочу привести брату вторую жену. Религия позволяет. Есть знакомая прекрасная молодая и разведенная девушка. Может тогда она успокоится.
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