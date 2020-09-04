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Жених бросил невесту сразу после свадьбы из-за ультиматума его матери 

WMJ.ru 53 минуты назад
Жених бросил невесту после свадьбы из-за каприза матери
Фото: @jillian_diana
Девушка по имени Джиллиан рассказала свою историю в Tik Tok.
Ролик стал вирусным и набрал больше 13 миллионов просмотров. В нем Джиллиан рассказала о своем неудавшемся браке. Как утверждает девушка, ее союз с возлюбленным разрушила свекровь. Согласно ее рассказу, они поженились на пляже в Мексике. Все было прекрасно до того, как свекровь не вмешалась в их с женихом отношения.
Она оказалась очень ревнивой женщиной, и ей не нравилось, что сын теперь принадлежит жене. Она заставила выбирать его между ними. Муж Джиллиан предпочел мать. Девушка рассказала, что на следующий же день он снял обручальное кольцо и бросил ее.
Позже в Facebook объявилась девушка, утверждающая, что она сестра жениха. Она обвинила Джиллиан во лжи и сказала, что их брак с ее братом был большой ошибкой. Теперь публика в Сети не знает кому верить.
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