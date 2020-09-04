Девственность — физиологическое состояние человеческого организма, в основном, характеризующееся отсутствием сексуальной практики. И хотя врачи называют множество негативных моментов, формирующихся из-за раннего начала половой жизни, поздняя девственность доставляет людям еще больше психологических проблем.

Американская проблема больших городов

Девственниками считаются лица любого пола, никогда не имевшие сексуальных отношений. Однако у женщин девственность можно определить на гинекологическом осмотре у соответствующего специалиста. Наличие девственной плевы, располагающейся во влагалище, свидетельствует о том, что акта дефлорации не было. Мужская девственность физиологически почти незаметна, возможно поэтому, представители сильного пола психологически меньше страдают, переживая по данному поводу.

Но то, что поздняя девственность — одна из проблем, за последнее время поразившая многих жителей больших городов по всему миру, психотерапевты заявляют повсеместно.

Ученые из Корнеллского университета, Итака, США, называют около 3,7% граждан от более чем 300 миллионов жителей страны, которые до 35 лет так и не вступили в половые отношения. И это только те пациенты, которые заявили о своей проблеме психологам. Чаще всего люди стараются не рассказывать об отсутствии интима в своей жизни даже специалистам.

Один из американских психотерапевтов приводит такой пример из своей практики. Мужчина 55 лет, белый, состоятельный бизнесмен пожаловался на отсутствие друзей, изоляцию и полное одиночество. Во время беседы выяснилось, что кризисная ситуация возникла буквально пару лет назад.

Пациент находился в баре с друзьями и они завели разговор о том, как у кого случился «самый первый раз».

Когда дошла очередь рассказывать до пациента, он сконфуженно сбежал из бара, потому что сексуальных отношений в его жизни никогда не было. После этого он сам перестал общаться со своими приятелями и это сделало его жизнь невыносимой. Но непосредственно отсутствие секса в своей жизни этот человек проблемой не считал, заявив специалисту, что ему и без этого прекрасно живется в Нью-Йорке.

Российская драматичная действительность

И если в западных странах отсутствие сексуальных отношений у мужчин, чаще всего, сознательный выбор, то в России поздняя девственность у женщин зачастую имеет драматичный оттенок. Представители Ассоциации практических психологов называют, как минимум 3 причины, почему такое происходит.

Чаще всего на отсутствие интимной жизни после совершеннолетия влияет воспитание, основанное на религиозных убеждениях.

В России проживает более 20 миллионов мусульман и большинство из них придерживается традиционных принципов брака, одна из которых гласит, что невеста обязательна должна быть девственной. Но при этом древняя практика сватовства, то есть когда родители или родственники подбирают вторую половинку своему взрослому ребенку, почти не осуществляется и девушке, воспитанной в скромности, самой приходится искать себе мужа.

При этом, согласно статистике, женщин в России, если говорить относительно поколений, всегда проживает на 16% больше, чем мужчин. Во всяком случае такая тенденция сохраняется от 25 и до 40 лет, а после в каждом поколении мужчин становится еще меньше. То есть, их действительно не хватает и теоретически, по стране только каждая 16-я дама имеет возможность обрести своего кавалера и то, только до 40 лет.

Третья причина и весьма распространенная — психологическая травма, которая мешает женщине завести сексуальные отношения с мужчиной. Практику обращений к психотерапевту за помощью в таких ситуациях в целом по стране нельзя назвать повсеместной. Зачастую россиянки сами пытаются «изжить» в себе имеющуюся проблему, но, как правило, позитивного результата это не приносит. Однако отечественные практикующие психологи заявляют, что какой бы не была причина поздней девственности у женщин, в 80% случаев она остается у тех, кто просто не испытывает полового влечения. В физиологическом смысле это не является патологией.

Если человек на самом деле или подсознательно не желает заниматься сексом, это только его выбор, причем продиктованный, в первую очередь, потребностями организма.

В любом другом случае природа, что называется «берет свое» и женщина, под влиянием гормонального фактора, рано или поздно, вступает в интимные отношения. Однако, консервативность взглядов в России настолько высока, что зачастую поздние девственницы решаются на свой первый интим не по собственному желанию и сексуальному влечению, а из-за морального давления общества — родственников, друзей и даже врачей. Не секрет, что такие дамы боятся даже посещения гинеколога, опасаясь сексистского унижения со стороны специалиста и зачастую небезосновательно.