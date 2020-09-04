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Одинокого карлика женщины рвут на части 

WMJ.ru 2 часа назад
Одинокого карлика женщины рвут на части
Фото: WMJ.RU
46-летний австралиец Шейн Белгр ростом всего 120 см в юности не мог устроить свою личную жизнь.
Однако семь лет назад рожденный с карликовостью персональный тренер Шейн начал карьеру стриптизера — и теперь у него нет отбоя от женщин.
Теперь он зарабатывает около 200 долларов за получасовое шоу и может посетить до пяти вечеринок за вечер. Там он играет DJ-сеты, раздевается и развлекает девушек, которые с ума сходят по его накачанному торсу.
WMJ.RU
Он больше не одинок — ему сыплются откровенные предложения и от поклонниц, и от фетишисток.

В 20 лет я не ходил на свидания, в этом возрасте люди предвзяты, их очень волнуют внешность и рост. Теперь мне проще выбирать себе подругу, я уверен в себе и меня любят за то, какой я есть,

— цитирует Шейна Metro.

«Бывало, что приходилось иметь дело с девушками с фетишем на карликов, встречались и невесты, которые через несколько недель после свадьбы хотели со мной секса, но я никогда не переступаю профессиональных рамок. Парни часто говорят, что у меня работа мечты, но когда меня спрашивают, сплю ли я с девушками на работе, не верят, что этого нет»,

— делится он.
Чтобы поддерживать себя в форме, Шейн занимается в спортзале пять дней в неделю.

«Люди говорят, что я необычный карлик, привлекательный. Видимо, они не ожидают увидеть меня в хорошей форме, потому что карлики легко набирают вес»,

— размышляет Шейн, и он знает, о чем говорит. Всего несколько лет назад после развода он был совсем другим (фото слева):
WMJ.RU
Также Шейну регулярно говорят о том, как он похож на звезду сериала «Игра престолов» Питера Динклейджа — правда, на шоу двойников его пока ни разу не приглашали.
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