Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Бизнесмен умер через пять минут после помолвки

РИА Новости
4 часа назад
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бразильский бизнесмен погиб через пять минут после того, как поцеловал свою невесту в честь помолвки, пишет G1.
По информации издания, пара сделала фотографию, на которой запечатлен их поцелуй, после чего мужчина отправился искупаться с друзьями. Как рассказала его невеста, бизнесмен и еще несколько его знакомых затеяли "соревнование", чтобы выяснить, кто быстрее доплывет до другого берега реки в Сан-Паулу.
"В середине гонки он неожиданно скрылся под водой", — вспоминает девушка.
На место происшествия вызвали скорую помощь и спасателей. Спустя полтора часа водолазы извлекли тело мужчины из воды.
Пара планировала свадьбу в мае. В сентябре они должны были отпраздновать двухлетнюю годовщину отношений.
Любовь,РИА Новости,
Рекомендации
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители