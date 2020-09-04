Бизнесмен умер через пять минут после помолвки

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бразильский бизнесмен погиб через пять минут после того, как поцеловал свою невесту в честь помолвки, пишет G1.

По информации издания, пара сделала фотографию, на которой запечатлен их поцелуй, после чего мужчина отправился искупаться с друзьями. Как рассказала его невеста, бизнесмен и еще несколько его знакомых затеяли "соревнование", чтобы выяснить, кто быстрее доплывет до другого берега реки в Сан-Паулу.

"В середине гонки он неожиданно скрылся под водой", — вспоминает девушка.

На место происшествия вызвали скорую помощь и спасателей. Спустя полтора часа водолазы извлекли тело мужчины из воды.