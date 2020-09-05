Как найти эрогенную зону у женщины

Женское тело является большой загадкой. Для того, чтобы довести девушку до оргазма, не всегда достаточно стимулировать всем известные эрогенные зоны. У каждой представительницы прекрасного пола возбудимые точки могут отличаться. В данном вопросе все напрямую зависит от психологии.

Как известно, стимуляция клитора помогает достичь оргазма. Но не всем женщинам приятно, когда мужчина касается этой точки. Говоря про распределение эрогенных зон у женщины, нужно учитывать ее психо-эротическую расположенность к мужчине. С одним парнем могут включаться нужные «точки», а с другим нет.

Для прекрасной половины человечества важна деликатность.

Даже самая неприметная точка на теле, при правильной стимуляции может привести к блаженству.

Или, наоборот, когда партнер груб во время полового акта, то даже наиболее значимые эрогенные зоны не дадут нужного результата. Для мужчины главное понять, что оргазм у женщины напрямую зависит от мозга. Если она чем-то озадачена, и если ее правильно не настроить, то никакого эффекта от стимуляции эрогенных зон не будет.

В вопросе женщины и секса не существует определенных клише. Но можно выделить основной принцип: женщину нужно изучать, подготавливать и поощрять. Относиться к ней как к субъекту, а не объекту, а к сексу, как к искусству, а не как к механическому процессу.