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Фразы женщин, раздражающие мужчин во время секса 

Kdpconsulting.ru 2 часа назад
Фразы женщин, раздражающие мужчин во время секса
Фото: Kdpconsulting.ru
Мужчины признались, какие фразы женщин во время секса мгновенно выводят их из себя. Чтобы узнать это, сексологи провели опрос, в котором поучаствовали более 3 500 представителей сильного пола разного возраста. Результаты исследования читайте в статье!
Самой неприятной для мужчин оказалась фраза «Ты уже там?» (женщины, как правило, подразумевают под ней вопрос, вошел ли мужчина во влагалище). Тот факт, что женщина сама этого не чувствует, большинство мужчин сочли оскорбительным, а некоторые даже намекающим на малый размер достоинства.
На второе место поднялся вопрос «Ты уже скоро?» (касательно времени наступления мужского оргазма). 36% мужчин заявили, что ненавидят слышать такое в постели, потому что тут же вынуждены сильно ускориться. Далее в антирейтинге оказались слова «Пожалуйста, тише» и «Выключи свет, я так не хочу» и «Быстрее, у нас мало времени».
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Любовь
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