7 позиций для «ленивого» секса 

По статистике, самые популярные позиции в сексе — отнюдь не те, которые требуют акробатических умений. Большим спросом пользуются наиболее незатейливые и простые в исполнении позы. Они идеально подходят для ленивых выходных или тяжелых будней, когда сил хватает только на то, чтобы добраться до кровати.

Мы собрали топ-7 позиций, не требующих неимоверных усилий. Вы с партнером слишком устали, но все равно хотите заняться сексом? Случай знакомый. Следуй нашим инструкциям.

«Цветок лотоса»

Попроси партнера сесть, согнуть ноги и свести ступни. Поза очень похожа на ту, в какой обычно медитируют. Сама же присядь сверху лицом к партнеру, обхватив его ноги за спиной. В этой позе движения ограничены, поэтому набрать большую скорость не получится. Но в этом и прелесть «Цветка лотоса». Зато вы будете соприкасаться друг с другом телами. Для максимального расслабления воспользуйтесь советами тантрического секса: дышите в унисон и поддерживайте зрительный контакт.

«Ложки»

Одна из самых популярных позиций. Наверняка ты о ней знаешь. Вы с партнером должны лечь набок, повернувшись в одном направлении. Тесно прижмитесь друг к другу. Для удобства можешь подтянуть колени к груди. В этом положении партнеру будет удобно стимулировать клитор и соски. Кроме того, поза подходит как для классического секса, так и для анального.

«Поникший цветок»

Еще одна поза, не требующая чрезмерных усилий. Ляг на спину на край кровати так, чтобы голова и плечи свешивались в низ. Партнеру предложи лечь на тебя и опереться вытянутыми руками в пол. Эта позиция несильно отличается от классической миссионерской позы, однако с помощью нее можно немного разнообразить ваш сексуальный репертуар.

Джакузи-секс

Идеальное времяпрепровождение для выходных — джакузи-секс. Если у вас дома есть ванна с пузырьками, то вам повезло. Наполните джакузи пеной, зажгите свечи и займитесь расслабленным сексом. Для этого не нужны лишние движения. Предложи партнеру сесть и сама присядь лицом к нему. Все, можете ловить оргазмы!

«Мильфей»

Эта поза для тех, кто вообще не хочет двигаться. Вам с партнером просто нужно лечь друг на друга. Девушке полагается быть сверху. Ваши тела должны полностью соприкасаться друг с другом. Эта очень интимная поза подойдет тем, у кого есть тесный романтический контакт.

«Стрела»

Еще одна удобная поза лежа. Ляг на живот, при этом удобно подложив под голову руку. Партнеру предложи лечь сверху, полностью закрывая тебя своим телом. Чтобы ощущения были ярче, во время проникновения сжимай ноги.

«Лиана»

Чтобы оказаться в этой позиции, вам с партнером нужно лечь лицом друг к другу. Затем мужчина должен согнуть ноги в коленях, а ты согнуть одну ногу и положить ее на бедро партнеру. Несмотря на то что поза незамысловатая, секс в ней получается очень страстным.