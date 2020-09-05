Как проходит цыганская свадьба 

Для цыган свадьба — чуть ли не самое важное событие в жизни семьи, и поэтому денег на нее не жалели. Когда цыган гулял, то на все. А свадьбы у них по всем селам гремели. От села к селу ездили, всех встречных вином поили. С музыкантами. Надевали что есть лучшего, а нет, так у соседей занимали. Некоторые семьи разорялись при свадьбе.

Заключение брака при помощи сватовства было наиболее распространенным явлением у цыган. Наряду с этим существовали и другие. Цыгане могли засватать своих детей, когда те были еще грудными. Родители договаривались о том, что по достижении детьми определенного возраста состоится свадьба. Такая договоренность соблюдалась строго.

Иногда цыгане сватали девочку лет 9−10, и если родители девочки были согласны, то ее брали к себе и она жила у них до 13−15 лет, а затем устраивалась свадьба. Такие ранние браки были нужны, чтобы удержать подрастающее поколение в рамках традиционного образа жизни. Теперь, конечно, крайне редко можно увидеть молодоженов 14−15 лет. В последние годы брачный возраст варьируется в пределах 16−20 лет.

Обычай обмена невестами (по-цыгански это называется «те кэрэс пе скимбате»), когда одна семья отдавала дочь-невесту и брала сестру жениха в жены для своего сына, был выгоден для обеих сторон и избавлял семьи от необходимости выкупа.

Сватовство проходило по строго регламентированному ритуалу. В жилище невесты приходили родители и родственники юноши; двое из них назывались сватами. Они-то и вели переговоры с родителями невесты.

Невеста могла не знать о приходе сватов, но если она и узнавала об этом заранее, то все равно никогда не присутствовала при этом до тех пор, пока ее не позовут. Если родители в конце концов соглашались, то звали невесту и спрашивали о ее желании, заранее зная, что дочь не пойдет против воли отца.

Будущий свекор вешал девушке на шею золотую монету в знак того, что больше никто не должен к ней свататься.

В случае, когда детей сватали еще грудными, отец мальчика также дарил золотую монету девочке, чтобы она носила ее, когда подрастет.

У цыган была распространена и такая форма вступления в брак, как кража невесты. Это было вызвано прежде всего экономическими причинами — не было денег на свадьбу или для уплаты выкупа. Но чаще к похищению прибегали, если родители не позволяли юноше и девушке вступить в брак.

Константин Чалабов / РИА Новости

Вообще умыкание по взаимному договору или насильственные, не фиктивные похищения предусмотрены обычаями цыган, но они вовсе не являлись господствующей формой заключения. Кроме того, сами цыгане этого не приветствуют. Исход таких побегов бывает двоякий: либо молодые так устроят побег, что их не догонят (тогда через некоторое время они возвращались в табор, где их принимали как мужа и жену); если же юношу и девушку успевали догнать, развязка могла быть самой трагической.

Браки могли заключаться между представителями разных этнических групп, хотя наиболее одобрялись браки внутри своей группы (лишь бы новобрачные не были родственниками).

При выборе невесты цыгане руководствовались ее происхождением (то есть богатством и репутацией ее родителей), а также ее красотой и деловыми качествами.

Если за невесту выплачивается выкуп, это делается до свадьбы — во время или после обряда сватовства.

Выкуп (у кэлдэраров — андо васт — буквально «в руку») — это и знак уважения семье жениха, и компенсация отцу невесты за то, что он лишается потенциальной добытчицы.

Размеры выкупа определял во время сватовства отец невесты, руководствуясь степенью зажиточности семьи жениха.

Константин Чалабов / РИА Новости

Данный обычай усугублял подневольное положение женщины в новой семье. Родители мужа, заплатив золотом за невестку, считали себя полноправными ее хозяевами. Видимо, поэтому появился обычай возврата части выкупа в виде подарка молодым (застря). Это происходило на второй день свадьбы, когда гости преподносили дары молодым. Таким образом родители старались облегчить жизнь дочери.

Расходы на свадьбу чаще всего брали на себя родственники жениха, иногда по договоренности делили пополам с родителями невесты. О приданом у цыган при сватовстве девушки вообще не упоминалось, однако оно обязательно давалось — это были перины, подушки, одежда и золотые украшения.

Но теперь это уже не постель или носильные вещи, а ключи от дома, где будут жить молодые (если родители невесты в состоянии это обеспечить), ключи от машины или золотые украшения.

На свадьбу гости преподносили молодым подарки в виде ценных вещей или денег. «Мандар ханцы катар о Дел май бут» — «От меня немного, от Бога больше», — приговаривали цыгане, преподнося молодым дары. Иногда собранные дары окупали свадебные расходы.

Свадьбы у цыган устраивались в любое время года, но чаще всего летом. К назначенному дню свадьбы приглашались и съезжались на выбранное место несколько семейств цыган.

Цыганская свадьба начинается в доме невесты. Здесь играют музыканты, а девушка, надев свадебный наряд, спускается потанцевать к гостям.

Константин Чалабов / РИА Новости

После этого кто-то из гостей переносит невесту в дом жениха, где уже накрыт свадебный стол для молодых. Для гостей накрыты отдельные столы — отдельно для мужчин и женщин. На свадьбе может присутствовать несколько сотен человек.

Далее молодых провожали в спальню, в которой иногда могли остаться старые женщины. Это происходило в разгар свадебного застолья.

Кульминацией свадьбы был вынос рубашки молодой на подносе, украшенном красными цветами.

Гости пили за родителей невесты и благодарили за воспитание дочери, чем те очень гордились. Всем гостям вручали бумажные цветы или ленты красного цвета, которые прикалывали на одежду и к волосам; красный цвет — символ свадьбы.

Если невеста была непорочна, гости преподносили молодым дары. Если нет (что было крайне редким явлением), ее родители возмещали все свадебные расходы.

После того как молодые вернулись к гостям из спальни, девушка надевает наряд замужней женщины: на голове платок, на юбке фартук. Некоторые цыгане меняют и прическу невесты, заплетая волосы в косы.

Обычно свадьба длилась два-три дня; у богатых цыган гуляли целую неделю. После свадьбы жена всегда шла жить к мужу.

Константин Чалабов / РИА Новости

В наше время очень часто бывает, что цыгане регистрируют брак в органах ЗАГСа только по необходимости. Если регистрация и происходит, то, как правило, она не вплетена в канву традиционной свадьбы. Это может быть за месяц до свадьбы или через неделю после нее. Регистрация брака до свадьбы отнюдь не означает, что жених и невеста фактически стали мужем и женой.

Другие девушки себя показывают в основном на цыганских свадьбах друзей и знакомых.

Цыганские свадьбы характеризуются отсутствием каких-либо традиций разводов. Как правило, для цыган это редкое явление. Если же женщину что-то не устраивает, она может просто уйти от мужчины, но никаких особенных обычаев для этого у цыган не предусмотрено.

В наше время разводы бывают чаще. Как и раньше, при сватовстве о приданом не говорят — хотя дают его обязательно. Но на второй день свадьбы, когда молодым преподносят дары, родители невесты дают посаго.

Делается это публично для того, чтобы все присутствующие на свадьбе это видели и в случае развода женщина могла вернуть свои вещи — ведь, если брак не оформлен юридически, она часто бывает ущемлена в своих интересах при разводе.