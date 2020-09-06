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Секс-педагог рассказала о самой популярной услуге для мужчин 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Секс-педагог рассказала о популярной услуге для мужчин
Фото: Lenta.ru
Австралийская секс-педагог и тренер по образу жизни Лени Павлович (Lahnee Pavlovich) рассказала о самой популярной из услуг, которые она оказывает обращающимся к ней мужчинам. Об этом пишет The Mirror.
Как рассказала 33-летняя женщина, чаще всего мужчины просят у нее советы по улучшению интимной жизни. Свои рекомендации Лени дает им исходя из фотографий их половых органов. За 50 долларов (около 3700 рублей) секс-педагог может составить мужчине целый отчет, оценив форму и размер их пениса. В нем подробно рассказывается, какие сексуальные позы лучше всего подходят для них, как доставить удовольствие своим партнерам или предотвратить преждевременную кульминацию, а также даются советы по гигиене. Кроме того, утверждает Лени, ее услуга позволяет мужчинам понять свою анатомию.
Лени Павлович оказывает услуги как мужчинам и женщинам по отдельности, так и парам. По ее словам, женщин чаще всего интересует вопрос, как возродить сексуальное желание после родов. Бывают у клиентов и необычные запросы, связанные с секс—игрушками, фетишами или психическими проблемами. Также Лани обучает их методикам самоудовлетворения, проводит семинары и индивидуальные консультации по скайпу. Сейчас женщина получает степень магистра сексологии.
Ранее американский психолог Дэвид Ладден (David Ludden) опубликовал на портале Psychology Today результаты исследования, изучавшего влияние просмотра порно на любовные отношения. Согласно им, просмотр роликов для взрослых никак не связан с удовлетворенностью отношениями. Кроме того, исследователи обнаружили, что женщины смотрят порно реже, чем мужчины, а также чаще занимаются сексом в те дни, когда они интересовались роликами для взрослых
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Любовь , Самые сексуальные , Красивый секс , Секс-тренер , После секса
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