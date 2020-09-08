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Мужчина узнал в отце возлюбленной своего любовника из прошлого 

Lenta.ru и ещё 2 8 часов назад
Мужчина узнал в отце возлюбленной своего любовника
Фото: Lenta.ru
Мужчина рассказал, как на семейной встрече узнал в отце возлюбленной своего любовника из прошлого, после чего прекратил отношения с девушкой. Пользователь Reddit с ником Christopher_Kaiba оказался бисексуалом, как и его несостоявшийся тесть. Пост с историей набрал более 30 тысяч лайков.
По словам автора, он впервые встретился с отцом возлюбленной пару лет назад. Он объяснил, что мужчина был на 25 лет старше него и что каждый из них знал, что это встреча на один раз с целью интимной близости.
23-летний пользователь был в отношениях с 20-летней девушкой около трех недель, когда во время свидания в парке она увидела своего отца. Дочь решила познакомить мужчин.

«Мы замерли и смотрели друг на друга в полном ужасе, не зная что сказать. Мы неуверенно пожали руки, девушка списала все на нервозность ситуации», — описал он произошедшее.

Через некоторое время возлюбленная позвонила ему и попросила встретиться. На месте она гневно стала говорить кавалеру о недопустимости того, как он поступил с ней. Оказалось, что отец сообщил о бисексуальности и попросил ее расстаться с партнером.
По словам девушки, именно та единственная встреча доказала отцу, что он предпочитает отношения с мужчинами. Негодующая партнерша сказала, что теперь ее отец хочет быть с ее возлюбленным, и объявила о разрыве отношений. Автор заметил, что при этом ни она, ни ее отец никогда больше не связывались с ним, поэтому о дальнейшей судьбе семьи ему ничего не известно.
Ранее пользователь Reddit рассказал, как впервые встретился со своей дочерью. Она нашла его после 16 лет разлуки, но отец отверг желавшую общаться с ним девушку. Его поступок вызвал гнев комментаторов в сети.
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