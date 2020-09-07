Чем отличаются сексуальные фантазии мужчин и женщин 

Мы все время мечтаем. Фантазируем перед сном о сексе с незнакомцем или персонажем любимого сериала, подумываем, как было бы удачно заняться сексом «на скорую руку» в обеденный перерыв… Эротические фантазии бродят в головах всех людей. Но есть ли разница между сексуальными фантазиями мужчин и женщин? Сейчас выясним! Мы все фантазируем, и это — прекрасно!

Мы все фантазируем по‑разному. В среднем, 40−50% времени бодрствования люди проводят в мечтах. Одни из них более приземленные, больше похожие на обычное планирование, другие же оторваны от реальной жизни. 4% людей и вовсе проводят в мире своих фантазий больше времени, чем в реальном мире — до 90%. Таких называют сомнамбулами.

Мужчины фантазируют чаще и подробнее

Перейдем к сексуальным фантазиям. Исследователи Дженнифер Джонс Дэвид Барлоу из Университета Нью-Йорка в Олбани попросили 100 студентов (юношей и девушек) в течение недели записывать все сексуальные мысли, которые приходят им в голову. В итоге выяснилось, что мужчины насчитали в среднем 7,2 фантазий в день, а женщины — 4,5. Можно было бы сказать, что стереотип о том, что мужчины чаще фантазируют на сексуальные темы, оправдался, но мы так и не узнаем, кто преувеличивал, а кто, напротив, постеснялся говорить правду…

Но это исследование показало и другие интересные факты. Например, что мужские фантазии чаще связаны с тем, что происходит вокруг них («вон та «горячая» брюнетка, которая улыбнулась мне из-за соседнего столика»), а вот женщины придумывают свои собственные сценарии или предаются приятным воспоминаниям.

Другие исследователи, как утверждает Джуди Даттон, автор книги «Любовь секс. Как мы ими занимаемся», предполагают, что сексуальные фантазии мужчин более «графичны» и не очень эмоциональны.

Хотя бывают и исключения. Один из респондентов исследования Джонс и Барлоу даже поделился с журналом «Medical Aspects of Human Sexuality», что он воображает себе в своих фантазиях. Оказалось, мужчина представлял себя мэром небольшого городка, где жили только голые девушки от 20 до 24 лет (как мы уже писали, иногда фантазии мужчин могут быть очень детальными). Днем он прогуливался по улицам, выбирал себе компаньонку и наслаждался ее обществом.

Несколько лет назад в журнале «Сексуальная медицина» (Sexual Medicine) было опубликовано исследование, в котором приняли участие полторы тысячи канадцев, которых попросили детализировать свои сексуальные фантазии.

Мужчины-участники, как выяснилось в ходе исследования, делятся своими фантазиями более охотно и описывают их подробнее, чем женщины.

Но главное отличие мужской фантазии от женской лежит в другой плоскости. Женщины куда реже хотят, чтобы их сексуальные грезы претворились в жизнь.

Женщины часто думают о жестком сексе

Первой исследовательницей, доказавшей этот факт, была Нэнси Фрайдей, которая еще в 1973 году написала книгу «Мой тайный сад» (My Secret Garden). Поводом для книги послужил реальный случай в ее жизни, когда она рассказала своему бойфренду, что частенько фантазирует о том, как незнакомец на трибуне во время футбольного матча изнасиловал ее. Парень оказался впечатлительным, натянул штаны и сбежал от своей чересчур откровенной любовницы. Но после этого Нэнси задалась вопросом, неужели ее фантазии настолько отличаются от того, что воображают себе другие женщины? Тогда она дала объявление в газету, в котором не постеснялась предложить женщинам присылать ей письма с их сексуальными фантазиями.

Получив обратную связь, Фрайдей убедилась, что ее фантазии на стадионе — вполне невинны. Одни представляли себя связанными, когда с ними занимается сексом целая банда разбойников, другие воображали, что их принуждают к минету полицейские… Одна женщина и вовсе представляла себе сцену с актрисой и соседским псом.

Поздние исследования подтвердили, что довольно большое число женщин представляют себя в подчинительном положении или даже изнасилованными. Возвращаясь к канадскому исследованию, от 30 до 60% опрошенных женщин упоминали в своих фантазиях ситуации, где над ними доминировали их партнеры: шлепали или связывали.

Впрочем, причина подобного рода фантазий находится довольно легко. Женская сексуальность много тысяч лет ограничивалась мужскими прихотями и подстраивалась под мужские же фантазии — вполне логично, что нередко секс у женщин ассоциируется с агрессивным поведением со стороны мужчины.

Разные, но не очень

Более поздние исследования только подтвердили существующее предположение, что мужские и женские фантазии действительно похожи. В 1994 году Бинс Хсу из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе опубликовал результаты исследования, во время которого он предлагал группе из 116 мужчин и женщин ознакомиться с 55 различными сценариями секса — от совсем «софтовых» до довольно жестких.

Самые популярные картинки у обоих полов оказались одинаковыми: «Прикасаться / целовать чувственно», «быть соблазненным», «ходить за ручку» — в топе у обоих полов.

Каждый четвертый мужчина и половина женщин представляли, как спасали любимого от опасности, и находили эти мысли очень возбуждающими. Половина мужчин и одна треть женщин фантазировали об оргии, каждая третья женщина и каждый пятый мужчина мечтали о гомосексуальной связи. 10% женщин и 5% мужчин грезили о сексе с близким родственником.

Из сознательного в бессознательное

В исследовании 2007 года автор проекта Антонио Задра, доктор философии Университета Монтреаля, проанализировал сны 3,5 тысяч мужчин и женщин, концентрируясь преимущественно на снах сексуального характера.

Примерно 8% снов включали в себя сексуальные сцены. Самая частая форма, которую принимали сексуальные сны, — непосредственно половой акт. Дальше идут поцелуи и мастурбация.

Удивительно другое. 4% опрошенных сообщили, что они испытывали оргазм в своих сексуальных сновидениях. Другие 4% женщин сообщили, что в их сне их партнер по сексу испытал оргазм, тогда как никто из участников-мужчин не сообщил о том, что в его сне партнерша или партнер испытали оргазм. В 20% случаев партнерами женщины во сне были бывшие или настоящие любовники, тогда как в мужских снах таких было только 14%. В мужских снах вдвое чаще встречалась сцена с несколькими партнерами одновременно.

О чем бы вы ни фантазировали перед сном или во время скучного совещания, помните, что фантазии — это важный элемент вашей сексуальной жизни, рассматривайте их, анализируйте и никогда не запрещайте себе мечтать.