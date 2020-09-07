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Верные знаки, что у мужчины давно не было секса 

Kdpconsulting.ru 2 часа назад
Верные знаки, что у мужчины давно не было секса
Фото: Kdpconsulting.ru
Воздержание на всех сказывается по-разному, поэтому предлагаем сразу несколько моделей поведения мужчин, которые подскажут вам, что у него давно не было оргазма.
Мужчина начинает говорить о сексе постоянно, отпускать пошлые шуточки, неоднозначно смотреть на коллег. Одним словом, превращается в сексуального маньяка. Подумайте только, что творится в его мыслях, если он даже внешне похож на человека, у которого давно не было женщины.
Еще одна распространенная реакция на отсутствие секса — замкнутость, которая проявляется, к слову, только в общении с девушками. В таком случае парень неосознанно обижается на всех женщин сразу из-за своей печальной участи, он уходит в работу, занимается любимым хобби и даже не заговаривает об интиме или его отсутствии.
Как известно, секс является прекрасным способом разрядки и снятия напряжения. Если у мужчины нет интима, он становится раздражительным, это факт. Просто одни стараются скрывать свои проблемы, а другие от души показывают свое скверное настроение, отрываются на коллегах и постоянно кого-то критикуют.
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