Верные знаки, что у мужчины давно не было секса 

Воздержание на всех сказывается по-разному, поэтому предлагаем сразу несколько моделей поведения мужчин, которые подскажут вам, что у него давно не было оргазма.

Мужчина начинает говорить о сексе постоянно, отпускать пошлые шуточки, неоднозначно смотреть на коллег. Одним словом, превращается в сексуального маньяка. Подумайте только, что творится в его мыслях, если он даже внешне похож на человека, у которого давно не было женщины.

Еще одна распространенная реакция на отсутствие секса — замкнутость, которая проявляется, к слову, только в общении с девушками. В таком случае парень неосознанно обижается на всех женщин сразу из-за своей печальной участи, он уходит в работу, занимается любимым хобби и даже не заговаривает об интиме или его отсутствии.

Как известно, секс является прекрасным способом разрядки и снятия напряжения. Если у мужчины нет интима, он становится раздражительным, это факт. Просто одни стараются скрывать свои проблемы, а другие от души показывают свое скверное настроение, отрываются на коллегах и постоянно кого-то критикуют.