Пять органов чувств в сексе

Занимаясь любовью, мужчина наслаждается женщиной каждым своим органом чувств.

Если хотите, чтобы ваш мужчина получал удовольствие именно от секса с вами, все ваше тело должно излучать прелестнейшие флюиды для его зрения, слуха, обоняния, осязания и для ощущения вкуса.

Итак, начнем с самого очевидного — со зрения. Мужчина полагается на зрение во всех сферах своей жизни, в том числе, конечно, в отношениях и сексе. С помощью его же глаз вы вызовете у него те чувства, которые сами захотите, и что немаловажно, сможете ими управлять.

Отбросьте свои излишне строгие представления о приличии, не стесняйтесь показываться перед своим мужчиной обнаженной.

Узнайте у него, какой он хочет вас видеть, особенно это касается волос — и на голове, и на теле.

Некоторые мужчины предпочитают видеть женщину чистой и непорочной, именно такое впечатление у них создается, если волосы у нее на лобке удалены. Так, кстати, и поступают южные женщины, хотя это может быть связано и с соображениями гигиены.

Далее — осязание. Мужчины знают, что у женщин эрогенные зоны расположены по всему телу и возбудить их можно легкими прикосновениями. Отчасти поэтому им так нравится прикасаться губами и кончиками пальцев к женской коже, особенно если она эластична и здорова. И даже очень красивый партнер не будет слишком желанен, если его кожа грубая, шероховатая или покрыта прыщами.

Перейдем к следующему чувству — вкусу. Кожа, при условии, что она здорова и чиста, на вкус солоноватая, но приятная. А вот вкус немытой кожи горько-соленый, к тому же грязная кожа может источать не самый приятный аромат.

Такие ощущения отобьют желание у самого вожделеющего мужчины, так что за чистотой своей кожи нужно следить в первую очередь.

Ещё одно чувство — это слух, имеющий огромное значение для получения максимального удовольствия во время любовных игр, причем как женщиной, так и мужчиной. Секс, каким бы желанным он ни был, утратит значительную часть своей страстности, если им заниматься в полной тишине. Занятие любовью нужно сопровождать музыкой, а также по возможности восхищенными репликами партнеров в адрес друг друга.

И наконец, обоняние. Это чувство в той или иной степени развито у всех живых организмов, а у человека запахи еще и фиксируются в памяти. Так что, однажды встретившись с запахом, мы запоминаем его на всю жизнь, и вместе с этим у нас в памяти фиксируется отношение к этому запаху: приятное, неприятное или безразличное, а также вырабатываются рефлексы. Это женщинам и следует использовать в любовных отношениях.

С постоянным мужчиной следует пользоваться одними духами — так вы зафиксируете в его памяти свой запах, заставите вспоминать о тех приятных моментах, которые были между вами, всегда, когда он почувствует этот запах.

Поэтому когда подходит к концу флакончик ваших любимых духов, нужно срочно прикупить еще один. Но учитывайте, что в постели не стоит использовать парфюмерию с сильным запахом, а если без нее вы обойтись не можете, будьте предельно осторожны: используйте ее только в районе головы, а от груди до коленок вы должны пахнуть только естественно.

Нет более возбуждающего запаха для мужчины, чем запах, выделяемый чистыми половыми секретами. Мужчина может не понимать, что это за запах, но на бессознательном уровне он будет узнавать его всякий раз, как почувствует, и будет неизменно возбуждаться именно рядом с вами. Кстати, каждая женщина имеет уникальный запах, поэтому ваш мужчина, если вы должным образом выработаете у него этот рефлекс, будет по-настоящему возбуждаться, только если рядом будете именно вы.

Некоторые женщины, особенно привлекательные для мужчин в сексуальном плане, на самом деле просто знают несколько несложных секретов.

Чтобы запах чистого тела чувствовался и должным образом привлекал мужчин, нужно носить тонкое нижнее белье (конечно, если вы находитесь в теплом помещении) и обязательно — юбку, а не брюки, т.к. брюки задерживают запах. Кстати, мужчины, каких бы свободных взглядов они ни придерживались, все же предпочитают созерцать свою даму именно в юбке. Может быть, потому что именно тогда они подсознательно ощущают этот запах.

Но для того, чтобы использовать этот метод завлечения сексуальных партнеров, необходимо всегда содержать свое тело в идеальной чистоте, и прежде всего — половые органы. Для представительниц прекрасного пола это важно вдвойне, потому что ежедневная гигиена — это залог того, что к естественному «чистому» запаху не примешаются запахи выделений половых желез, что в итоге вызовет отвращение у самого страстного мужчины.

Опытные в любовных делах женщины знают, как даже вдали от дома и горячего душа всегда оставаться чистой и приятно пахнущей.

Для этого у них есть вата, салфетки и тампоны, а также баночка с чистой водой, которые можно всегда использовать при посещении туалетной комнаты.

Главное, чего не стоит делать, если ваше тело вдруг стало издавать неприятный запах, — это использовать сильные духи и дезодоранты с сильным запахом. Не стоит и заглушать природный запах чистого тела разнообразными парфюмерными средствами.

Мужчин отталкивает запах немытого тела, а запах чистого привлекает всегда, поэтому гордитесь тем, что вы источаете самый приятный для него запах — запах женщины.

Впрочем, как бы ни был мужчина чувствителен к женским запахам, сам он может запустить себя до состояния немытого трубочиста. Так что некоторым женщинам приходится заставлять своих мужчин содержать свое тело в таком же порядке, в каком они сами стараются это делать.

Для этого ласкайте тело своего мужчины после ванны или бани, говоря ему, что оно чистое, поэтому вам очень приятно к нему прикасаться. Пусть у него выработается рефлекс: если его тело находится в чистоте, он вами желанен.