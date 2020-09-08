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Уставшие от громкого секса отца дети нашли способ его остановить 

Lenta.ru 6 часов назад
Уставшие от громкого секса отца дети проучили его
Фото: Globallookpress.com
Два брата, уставших от того, что их отец очень громко занимается сексом со своей девушкой, нашли способ остановить его. Об этом один из них рассказал на Reddit.
По словам автора, его отец очень часто занимается сексом с возлюбленной, при этом они ведут себя «отвратительно громко».

«Она так кричит, что весь квартал наверняка знает, как зовут моего отца и как сказать на испанском "да" и "быстрее", потому что она стонет на двух языках», — пожаловался пользователь.

Он добавил, что иногда девушка кричит «О, младенец Иисус!» (Sweet baby Jesus), несмотря на то, что посещает католическую церковь.
Братья неоднократно просили отца вести себя тише, однако он отказывался. Мужчина призвал детей терпеть, аргументировав это тем, что они уже почти взрослые, а секс — это неотъемлемая часть здоровых отношений. Кроме того, он сказал сыновьям, что ему нравится, когда партнер ведет себя громко.
Когда дети пытались делать домашнее задание и в очередной раз услышали громкие звуки, они решили включить религиозную музыку. Шум немедленно прекратился, однако отец сказал, что теперь детей ждут серьезные проблемы.
Пользователи Reddit поддержали братьев. Один из комментаторов порекомендовал им записать звуки секса и включать их каждый раз, когда отец и его возлюбленная будут чем-то заняты, чтобы отомстить. «Идеально. Хотелось бы быть мухой на потолке в тот момент, чтобы увидеть их реакцию», — добавил Mizz_D.
Ранее специалисты в области психического здоровья рассказали на Reddit, какие привычки и действия родителей способны навсегда испортить характер их детей. В комментариях заметили, что многие родители отказываются признавать собственные ошибки и порой винят в них ребенка. Также на психике детей может негативно отразиться желание взрослых вырастить сына или дочь копией себя, а не самостоятельной личностью.
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Любовь , Иисус Христос , Католическая церковь
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