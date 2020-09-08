Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

8 признаков, что партнер тебе изменяет 

WMJ.ru 1 час назад
8 признаков, что партнер тебе изменяет
Фото: WMJ.ru
Как понять, что партнер тебе изменяет? Психологи говорят, что это можно определить по его поведению. Мы собрали 8 признаков того, что он/она тебе неверен.

1 Он/она меняет свою внешность

Конечно, есть те, кто постоянно экспериментирует со своим имиджем. Однако если твой партнер достаточно консервативен в этом плане и вдруг начал (а) постоянно прихорашиваться у зеркала или ходить в зал 5 раз в неделю — это необычно. Возможно, он/она пытается привлечь к себе внимание кого-то другого.

2 Он/она прячет свой телефон

Легко обнаружить изменения в поведении человека, с которым ты вместе. Если он/она создал новый пароль, нервничает, когда ты берешь телефон в руки, значит, ему/ей есть, что скрывать. Конечно, возможно, он готовит тебе сюрприз. Это не исключено. Но за этим может скрываться и измена.

3 У него/нее появляются новые интересы

Новые хобби — это всегда отлично. Но согласись, подозрительно, если раньше твой партнер обожал видеоигры, а теперь резко увлекся классической музыкой. Возможно, он хочет подстроиться под интересы кого-то другого и осваивает для этого новую сферу.

4 Ты не знаешь, где он/она проводит время

Задержка на работе далеко не всегда означает, что он/она тебе изменяет. Возможно, твой партнер просто трудоголик. Но знаешь ли ты вообще, где проводит твоя вторая половинка свободное время? Вы ведь не всегда находитесь вместе. Если он/она легко делится своими планами, ничего не тая, то скорее всего все отлично. Но если нет, стоит задуматься.

5 Он не говорит о тебе в социальных сетях

Естественно, есть люди, которые не хотят выставлять на общее обозрение свои отношения. Но если вы уже семья странно, если он/она не рассказывает о тебе в соцсетях и не выкладывает совместные снимки.

6 Он/она ведет себя слишком покладисто

Вина и необходимость скрыть интрижку могут побудить твоего партнера быть более ласковым/ой по отношению к тебе. Возможно, он/она пытается просто сделать тебе приятное. Но если ты заметила и другие странности, то за этим может что-то скрываться.

7 Он/она обвиняет тебя в измене

Это нормальная тактика среди изменщиков. Обычно это сопровождается еще нравоучениями о том, как важна верность в отношениях. Таким образом, он/она хочет отвести от себя подозрения.

8 Он/она стал (а) меньше заинтересован (а) в сексе

Если он/она всегда проявлял (а) инициативу, а теперь нет, то это может тоже быть признаком измены. Но учти, что, возможно, твой партнер просто устает на работе и ему не хватает сил на интимную близость.
Видео дня. Как выглядели звезды на своих свадьбах
WMJ.ru: последние новости
Одинокий карлик стал популярным стриптизером и теперь у него нет отбоя от женщин Одинокий карлик стал популярным стриптизером и теперь у него нет отбоя от женщин Жених бросил невесту сразу после свадьбы из-за ультиматума его матери Жених бросил невесту сразу после свадьбы из-за ультиматума его матери 8 признаков токсичных отношений: обсуждаем с психологом 8 признаков токсичных отношений: обсуждаем с психологом
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему есть много говядины опасно для здоровья
Почему есть много говядины опасно для здоровья
Киану Ривз решился стать отцом
Киану Ривз решился стать отцом
6 самых полезных упражнений функционального фитнеса
6 самых полезных упражнений функционального фитнеса
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Постройневшая звезда КВН снова сильно поправилась
03:18
Постройневшая звезда КВН снова сильно поправилась
Красота Звёзды
Когда беруши становятся опасными
04:28
Когда беруши становятся опасными
Здоровье
Как по цвету определить калорийность яблок
02:46
Как по цвету определить калорийность яблок
Еда Здоровье
Что делать, чтобы не пахнуть по-старушечьи
04:17
Что делать, чтобы не пахнуть по-старушечьи
Здоровье
Стало известно, когда Бари Алибасов разведется
03:10
Стало известно, когда Бари Алибасов разведется
Любовь Звёзды
Люди, превратившиеся в химер из-за пластики
11:45
Люди, превратившиеся в химер из-за пластики
Красота
Особенности тела, до сих пор озадачивающие ученых
07:52
Особенности тела, до сих пор озадачивающие ученых
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение