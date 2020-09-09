8 признаков, что партнер вам изменяет 

Как понять, что партнер тебе изменяет? Психологи говорят, что это можно определить по его поведению. Мы собрали 8 признаков того, что он/она тебе неверен.

1 Он/она меняет свою внешность

Конечно, есть те, кто постоянно экспериментирует со своим имиджем. Однако если твой партнер достаточно консервативен в этом плане и вдруг начал (а) постоянно прихорашиваться у зеркала или ходить в зал 5 раз в неделю — это необычно. Возможно, он/она пытается привлечь к себе внимание кого-то другого.

2 Он/она прячет свой телефон

Легко обнаружить изменения в поведении человека, с которым ты вместе. Если он/она создал новый пароль, нервничает, когда ты берешь телефон в руки, значит, ему/ей есть, что скрывать. Конечно, возможно, он готовит тебе сюрприз. Это не исключено. Но за этим может скрываться и измена.

3 У него/нее появляются новые интересы

Новые хобби — это всегда отлично. Но согласись, подозрительно, если раньше твой партнер обожал видеоигры, а теперь резко увлекся классической музыкой. Возможно, он хочет подстроиться под интересы кого-то другого и осваивает для этого новую сферу.

4 Ты не знаешь, где он/она проводит время

Задержка на работе далеко не всегда означает, что он/она тебе изменяет. Возможно, твой партнер просто трудоголик. Но знаешь ли ты вообще, где проводит твоя вторая половинка свободное время? Вы ведь не всегда находитесь вместе. Если он/она легко делится своими планами, ничего не тая, то скорее всего все отлично. Но если нет, стоит задуматься.

5 Он не говорит о тебе в социальных сетях

Естественно, есть люди, которые не хотят выставлять на общее обозрение свои отношения. Но если вы уже семья странно, если он/она не рассказывает о тебе в соцсетях и не выкладывает совместные снимки.

6 Он/она ведет себя слишком покладисто

Вина и необходимость скрыть интрижку могут побудить твоего партнера быть более ласковым/ой по отношению к тебе. Возможно, он/она пытается просто сделать тебе приятное. Но если ты заметила и другие странности, то за этим может что-то скрываться.

7 Он/она обвиняет тебя в измене

Это нормальная тактика среди изменщиков. Обычно это сопровождается еще нравоучениями о том, как важна верность в отношениях. Таким образом, он/она хочет отвести от себя подозрения.

8 Он/она стал (а) меньше заинтересован (а) в сексе

Если он/она всегда проявлял (а) инициативу, а теперь нет, то это может тоже быть признаком измены. Но учти, что, возможно, твой партнер просто устает на работе и ему не хватает сил на интимную близость.