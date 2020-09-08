Что делать с бесполезным мужем

Ленивый муж, который проводит все свободное время на диване, успел стать образом, вписанным в историю. Кажется, женщины давно привыкли "тащить все на себе".

По данным Росстата в стране работают 53,2% женщин и 67,8% мужчин. Несмотря на то, что разница не такая уж и большая, основной объем домашних хлопот все равно ложится на плечи женщин. Но как выровнять положение? "Рамблер" поискал ответы на женских форумах.

На сайтах девушки жалуются, что мужья не делают ровным счетом ничего, а на них лежит ответственность не только за воспитание детей и уборку, но и за материальное обеспечение семьи. Если описывать среднестатистическую историю, то звучать она будет так:

"Я замужем 5 лет, есть ребенок. Оба работаем. Правда, моя работа ответственнее и доход выше. При этом муж постоянно лежит на диване, а я весь вечер торчу на кухне. Ребенок находится сам по себе, так как мне некогда с ним заниматься, муж говорит сыну, чтобы играл сам. Разговаривать толку нет, на мне все обязанности, готова подавать на развод".

Время от времени истории женщин дополняются такими моментами как эмоциональное и физическое насилие, отсутствие поддержки во время беременности и кормления детей, изменами и банальным безразличием. "Обитательницы форумов" стараются поддержать подруг и дают самые разные советы. Одним из самых популярных стал метод зеркала.

"А зачем вы все это делаете? Он охренел у вас совсем от такой сладкой жизни. Пришли с работы, лягте на диван и лежите. Начнет гундеть, говорите "дорогой, я устала, сделай сам".

"Не готовьте, не убирайте его вещи. Пару раз вечером не пожрет, научится ценить ваше время. Хотя бы ребенком займется или готовить обучится".

Другие предлагают воздействовать на нерадивого супруга с помощью материального аспекта.

"Мужчины из зоны комфорта выходят труднее, чем женщины. Ваш муж привык, что все на бабе. Мой совет — не вкладывайте свою зарплату в семейный бюджет. Пусть обеспечивает семью как хочет, раз быт и ребенок только на вас".

Малая группа советчиц предлагает в качестве решения поход к семейному психологу и конструктивный диалог.

"В семейной жизни есть не только потребности, но и обязанности. Готовка, уборка, стирка, заниматься ребенком — это обязанности двух работающих супругов, которыми они должны заниматься вне зависимости от своих потребностей".

Самые смелые из обитательниц форумов предлагают радикальный вариант в виде сбрасывания балласта. Обосновывают свою позицию дамы тем, что зачастую женщины в России соглашаются на мужчин из позиции "плохенький, но мой", когда сами уже давно не любят человека и только тратят на него время. Современные женщины имеют достаточный доступ к заработку, чтобы обеспечить себя. А после развода с ленивыми мужьями, обычно такие дамы только расцветают.

"Уставшая после работы жена еще должна искать, на какой козе подъехать к мужику? На дрессировку время тратить? А зачем такое недоразвитое создание дома нужно?"