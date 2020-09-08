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Самые распространенные причины для развода 

Анастасия Иванова 1 час назад
Самые распространенные причины для развода
Фото: depositphotos
Россия занимает второе место в мировом рейтинге по разводам. На каждую тысячу человек приходятся примерно 4,7 развода. Кто-то объясняет эту плачевную тенденцию плохими условиями для нормальной совместной жизни, а кто-то эмансипацией и отсутствием интереса к деторождению. "Рамблер" выяснил самые распространенные причины для развода.

Измена

К сожалению, до сих пор самая распространенная причина для развода — это связь на стороне, которую партнер не смог простить, даже если это было что-то совсем не серьезное.
Хотя психологи утверждают, что измена представляет собой результат глубокого недовольства, а не причину расставания. Так как супруги не умеют говорить о своих переживаниях и обсуждать трудности, недовольство друг другом растет, возникает равнодушие, а измена становится катализатором разрыва.

Ранний брак

По мнению психологов, у ранних браков есть гораздо больший шанс распасться. Так как молодые люди еще не до конца сформировались и не нагулялись, они могут жалеть об упущенных возможностях. Это касается не только мужчин, но и женщин, которые посвятили себя раннему материнству вместо реализации своих амбиций.
Плюс ко всему, в период от 20-30 лет характер партнера претерпевает большие изменения. Поэтому человек, которого вы встретили в студентчестве может вам совсем не приглянуться спустя время.

Деньги

Как не странно, но процент разводов среди пар, где супруга зарабатывает больше мужа, на 60% выше, чем у тех, где жена вообще не работает. Хотя нельзя сказать, что эта статистика "здоровая".
Многие женщины находятся в беспомощном состоянии, поэтому продолжают жить с нелюбимыми мужчинами, так как боятся оказаться "на улице". Ситуация обостряется наличем детей.
В парах, где больше зарабатывает супруга, причиной развода далеко не всегда становится задетое мужское эго, как может показаться. Эмансипированные женщины, которые могут содержать себя, имеют возможность выбирать для себя партнера и часто сами требуют развода.
Также среди частых причин развода упоминается зависимость (в том числе компьютерная), неумение договориться и насилие в семье.
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