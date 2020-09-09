«За что я люблю секс по расписанию»

В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует истории от наших читателей. Обсудить их предлагаем в комментариях.

Если верить рассказам моих подруг, самый лучший секс у них происходил спонтанно. У кого-то в машине посреди трассы, у кого-то в ванной родительского дома, а у кого-то и вовсе на дачном участке. Подруги уверяют, что спонтанность заводит, ощущения совсем другие и так далее. Но я с ними совершенно не согласна. Я люблю секс по расписанию. И сейчас объясню, за что.

Мы занимаемся любовью с мужем два раза в неделю примерно в одно и то же время. Это очень удобно во-первых потому, что я всегда готова к сексу эстетически: растительности в интимных местах нет, я всегда надеваю сексуальное белье, делаю макияж и укладку. Девушки меня поймут: сексом совсем не хочется заниматься, когда ты не уверена в себе на 100%.

Во-вторых, мы всегда знаем, когда нужно выпроводить детей к бабушке. К счастью, живет она в соседнем подъезде и далеко идти не надо. Дети за порог, — а мы сразу в постель. Никогда не пойму пары, которые занимаются сексом, когда дети находятся дома. Как минимум, нельзя издавать громких звуков, что лишает меня всякого удовольствия от процесса. Как максимум, дети в любой момент могут зайти в спальню, после чего у них на всю жизнь останется травма.

И, наконец, в-третьих, — многие считают, что секс по расписанию — это обязаловка. На самом же деле это то, что спасает брак. Иногда мы занимаемся сексом в ссоре или когда попросту не хотим этого. Удивительно, но аппетит действительно приходит во время еды: 10 минут прелюдий, и вот мы уже готовы съесть друг друга и чего только не вытворяем в постели.

Если вас расстраивает, что секс нерегулярный или вообще пропал из отношений, попробуйте составить расписание. Возможно, ваша жизнь изменится раз и навсегда. Ну, а если мужик отказывается от секса на постоянной основе, подумайте, нужен ли он вам вообще?