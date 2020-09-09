Мужчина любит девушку, но занимается сексом с подругой

Любовь или секс? Для кого-то выбор очевиден, а кто-то не знает, чему отдать предпочтение.

На сайте британского таблоида The Sun каждый может анонимно получить помощь психолога или сексолога. Многие задают вопросы, связанные с отношениями. В этот раз героем рубрики стал мужчина. Он оказался перед выбором — любовь или секс.

Я люблю свою партнершу, но занимаюсь фантастическим сексом с подругой,

— написал он в письме, адресованном The Sun.

Мужчина познакомился со своей возлюбленной после того, как пережил тяжелый развод. Его жена ушла от него к лучшему другу. Через год, в возрасте 46 лет, он встретил 41-летнюю женщину. Несколько лет они были счастливы.

Три года назад пара познакомилась в отпуске с супругами и подружилась с ними. Новая знакомая, которая стала очень близка мужчине, теперь его любовница. У них фантастический секс несмотря на то, что он любит свою партнершу. Это продолжается уже несколько лет.

Недавно возлюбленная узнала о романе на стороне и была в ярости. Теперь она «как ястреб» следит за мужчиной. Расставаться после измены она не желает. А мужчина хочет сохранить все, как было. Ему доставляет удовольствие любить девушку, с которой он живет, и заниматься сексом с подругой.

В ответ на это письмо психолог посоветовала закончить роман и разобраться в отношениях с партнершей. Или же решить для себя, готов ли он сойтись с любовницей.