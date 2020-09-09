Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Мужчина любит свою девушку, но не может отказаться от потрясающего секса с подругой 

WMJ.ru 5 часов назад
Мужчина любит девушку, но занимается сексом с подругой
Фото: WMJ.ru
Любовь или секс? Для кого-то выбор очевиден, а кто-то не знает, чему отдать предпочтение.
На сайте британского таблоида The Sun каждый может анонимно получить помощь психолога или сексолога. Многие задают вопросы, связанные с отношениями. В этот раз героем рубрики стал мужчина. Он оказался перед выбором — любовь или секс.

Я люблю свою партнершу, но занимаюсь фантастическим сексом с подругой,

— написал он в письме, адресованном The Sun.
Мужчина познакомился со своей возлюбленной после того, как пережил тяжелый развод. Его жена ушла от него к лучшему другу. Через год, в возрасте 46 лет, он встретил 41-летнюю женщину. Несколько лет они были счастливы.
Три года назад пара познакомилась в отпуске с супругами и подружилась с ними. Новая знакомая, которая стала очень близка мужчине, теперь его любовница. У них фантастический секс несмотря на то, что он любит свою партнершу. Это продолжается уже несколько лет.
Недавно возлюбленная узнала о романе на стороне и была в ярости. Теперь она «как ястреб» следит за мужчиной. Расставаться после измены она не желает. А мужчина хочет сохранить все, как было. Ему доставляет удовольствие любить девушку, с которой он живет, и заниматься сексом с подругой.
В ответ на это письмо психолог посоветовала закончить роман и разобраться в отношениях с партнершей. Или же решить для себя, готов ли он сойтись с любовницей.
Видео дня. Что делать, чтобы не пахнуть по-старушечьи
WMJ.ru: последние новости
Одинокий карлик стал популярным стриптизером и теперь у него нет отбоя от женщин Одинокий карлик стал популярным стриптизером и теперь у него нет отбоя от женщин Жених бросил невесту сразу после свадьбы из-за ультиматума его матери Жених бросил невесту сразу после свадьбы из-за ультиматума его матери 8 признаков, что партнер тебе изменяет 8 признаков, что партнер тебе изменяет
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Наши бабы рожают от пузатого быдла в сланцах»
«Наши бабы рожают от пузатого быдла в сланцах»
Звезды с «грустным» бюстом
Звезды с «грустным» бюстом
49-летняя телеведущая снялась в полупрозрачном платье без белья
49-летняя телеведущая снялась в полупрозрачном платье без белья
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Нескромное прошлое Меланьи Трамп
03:03
Нескромное прошлое Меланьи Трамп
Звёзды
Раскрыта польза жгучих пряностей
20:04
Раскрыта польза жгучих пряностей
Еда Здоровье
Стала известна правда о тестах на беременность
03:13
Стала известна правда о тестах на беременность
Здоровье
Звезды, которые выглядят старше своих лет
03:21
Звезды, которые выглядят старше своих лет
Красота Звёзды
Диетолог рассказал, как худеть во сне
07:29
Диетолог рассказал, как худеть во сне
Здоровье Еда
Какой была «невеста Франкенштейна» в молодости
03:26
Какой была «невеста Франкенштейна» в молодости
Красота
Максим Галкин прокомментировал развод с Пугачевой
00:30
Максим Галкин прокомментировал развод с Пугачевой
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение