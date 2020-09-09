В постели с мужем: 28 открытий в сексе

Когда нам 20 лет, мы уверены, что знаем о сексе все. Когда 30 — появляются новые вопросы. Мы отметили 15 лет совместной жизни и знаем, это неправда, что секс в долгом браке — это скука и рутина. Что мы знаем теперь о себе, друг о друге, о наших отношениях? Дополняйте список!

1. Раньше мы были уверены в хрупкости мужской психики

Одна юная женщина через несколько лет отношений так и не реши­лась спросить своего любимого: их секс длится так невыносимо долго каждый раз — потому что он не может кончить быстрее или потому что ему кажется, что девушкам нравится подольше? Ей казалось, что стоит лишь употребить в одном предложении слова «секс» и «не может» — как сразу разверзнутся хляби небесные, и юноша получит моральную травму на всю жизнь. сейчас эта женщина знает точно — нормальный мужчина с радостью и благодарностью относится к любым вопросам, просьбам и рекомендациям в данной области. Особенно если уверен в вашей любви.

Мы знаем, что первый секс с новым партнером может быть… не очень

И даже пять первых сексов с новым партне­ром могут быть совсем даже не ахти. А самое главное и приятное: наши партнеры тоже знают это. И мы можем спокойно дождаться, когда пройдет первое волнение и притирка, чтобы получить самый восхитительный секс в своей жизни — на бли­жайшие лет сорок, а если повезет, то и на пятьдесят.

Ученые на нашей стороне: они убежде­ны, что секс, как хорошее вино, с года­ми становится только лучше

Так, 46% мужчин и женщин считают, что их сексуальная жизнь достигла пика тогда, когда им исполнилось 40 лет. Преимущество сорокалетних любовни­ков перед двадцатилет­ними неоспоримо — они действительно знают, что хотят от своей интимной жизни.

4. Мы уже не делаем на секс слишком много ставок

И дей­ствуем, как в том анекдоте: не получи­лось — ну, значит, посмеемся и баиньки. И от этого у многих получается — гораздо чаще, лучше и зажига­тельнее, чем в двадцать.

5. Мы банально больше умеем

И от большего можем получить удовольствие. А наши мужчи­ны внезапно начали соглашаться даже на самые удивительные сексуальные практики. А если еще не стали, то вот-вот согласятся. Или просто ждут нашего предложения.

6. При этом мы успели осознать, что этот огонь не всегда должен гореть ярким пламенем

Его интенсивность может быть очень изменчива на протяжении жизни пары. Иногда он вспыхивает так, что опаляет ресницы и квартиры соседей, а иногда — тлеет еле-еле заметно. Одни периоды сменяют другие, та же самая пара может заниматься сексом как пять раз в день — в один период жизни, так и раз в две недели — в другой. И последнее обычно не значит ничего плохого, не значит, что мы поссори­лись или он больше не хочет меня. Просто это такой период, за ним последует следующий, как следует волна за волной на море.

7. После того как все закончилось, ваш муж может отвер­нуться и заснуть (даже захрапеть) — и это не будет «невежливым» и не обидит вас

А вы можете немедленно после оргазма пойти сделать себе огромный бутеброд и есть его прямо в постели — и не стесняться крошек и майонезных «усов». Потому что секс — это все то же интимное и очень эмоциональное занятие, но вокруг него больше нет такого количества правил, условностей и церемо­ний.

8. Однажды мы обнару­живаем свой первый седой волос

И он не на голове! И немедленно становимся поклонни­цами бразильской эпиляции.

9. Мы обнаружили, что новая серия «Игры престолов» интереснее секса

Не только для нас, но и для мужа. Впрочем, это же прекрасно — что может быть лучше взаимности и гармонии! И хорошего кино на ночь

10. Теперь мы можем пошутить над желания­ми и фантазиями партнера — и не обидеть его этим

Муж мечтает, чтобы вы нарядились порочной медсестрой — прекрасный же повод для поддразниваний…

11. Мы понимаем теперь, что в книжках врут

И никако­го специального «рас­цвета женской сексу­альности после тридца­ти» не существует.

12. Мы можем заниматься сексом тогда, когда этого захотим

Утром, перед работой, когда мы оба сонные, вскло­коченные и совсем не «глянцевые»? Пожалуй­ста. Вечером, усталые, раздумывающие: «Или лучше поспать лишний час?» В выходной день, когда утро тянется бесконечно, из кухни уже пахнет кофе? И так тоже. Мы не бываем слишком заняты для секса и даже готовы завести будильник на полчаса раньше.

13. Мы поняли: чтобы чувство­вать себя сексуальны­ми, нам больше недо­статочно кружевных трусиков и свежей эпиляции

Теперь для этого приходится вести здоровый образ жизни, и это не шутка: чем больше мы двигаемся и чаще посещаем фитнес-клуб, чем лучше спим и ответственнее выбира­ем полезную пищу, чем меньше курим — тем лучше это отражается на качестве семейного секса. И даже от третье­го бокала вина лучше отказаться, да.

14. То, что в юности было скорее фантазиями о сексе, превратилось в знание о том, что мы хотим получить и как это сделать

И вы отлично понимаете, что имеет в виду ваш муж, когда гово­рит: «Я понял, что изменилось. Когда мне было 20 лет, я не умел делать шашлык, но верил, что уметь — это очень круто. Я искал разные варианты марина­дов, читал советы, готовил его по‑разному. Потому что шашлык с друзьями на даче — это символ „правильного“ отдыха! А теперь я знаю, как сделать самый классный шашлык, я умею и люблю это делать». Из смутного «взрослого» символа секс превратился в настоящее удовольствие.

15. Мы знаем, как доставить радость любимому, а он знает, как действо­вать, чтобы доставить радость вам

Кому-то это может показаться скучным — а для вас обоих это возможность расслабиться и просто получить удовольствие

16. Многие из нас узнали, что такое плохой секс

Или скуч­ный секс, или секс, вместо которого мы лучше бы лишний раз пропылесосили квартиру. И от этого еще больше начали ценить хороший секс.

17. У нас больше нет соблазна имитировать оргазм

Или притворять­ся, что нам хорошо. Мы не стараемся «для него», и можно просто остано­виться, сказать: «Давай продолжим завтра, а?» — обняться и заснуть.

18. И стремиться к вагинальному оргазму любой ценой

Тем более, что мы прочитали десяток научно-популярных статей, но так и не выяснили, существует ли он вообще — этот ваги­нальный оргазм. Многие ученые склонны считать вагинальным оргазмом клиторальный — точнее, его отголоски.

19. Мы очень любим наших домашних живот­ных, но решили все-таки запретить им спать в нашей кровати

Хотя, разумеется, они создают совершенно особую атмосферу милоты и нежности, а также помогают помириться, если мы вдруг поссо­рились. Брысь из постели, у нас другие планы!

20. После долгих сомнений мы все-таки решили ездить в отпуск без детей

Хотя бы раз в год, хотя бы на три дня. Нам не нужны ни пляж, ни достопримечательности — нам нужно время, чтобы валяться в номере, нежничать, зани­маться сексом, выходить на балкон голыми и жить не по расписанию.

21. Наше тело перестало быть источником комплексов

Мы полюбили его — во многом благодаря мужу, у которого оно вызывает неизмен­ное восхищение. Полюбили свои неидеальные бедра, и свой живот со шрамом от кесарева и растяжками, и свою грудь, которая выкормила наших детей. Красота и правда — в глазах смотря­щего, но, кроме того, теперь мы твердо знаем, что сексом занимаются не только загорелые модели и мускулистые красавцы, а самые обычные люди. И изменившееся тело мужа вызывает у нас ту же страсть, что и много лет назад.

22. Мы научились ценить каникулы

Мы на много лет вперед лишились спон­танного секса, который так горячо реко­мендуют женские журналы, «чтобы освежить отношения». И возможности ходить по дому голой или в кружевах, громко стонать или весело хохотать после: потому что дети, или кто-то из нас снова работает допоздна. Помните, как здорово было заполучить квартиру родителей на ночь? Теперь-то мы знаем, что может быть намного круче этого — когда на ночь, на каникулы, на выходные, да хоть на один вечер к бабушке уезжают наши дети!

23. Мы выяснили, что секс — это не только секс

Это глубокие и нежные отношения, это хоро­шее настроение. Понимание, что нам хорошо друг с другом всегда, каждый день — лучший афродизиак.

24. К сожалению, мы так же поняли, что ника­кие самые лучшие душевные качества и нежная дружба не спасут отношения, в которых нет секса

Или те, где в сексе нет огня.

25. Мы узнали, что клитор — самая чувствительная часть нашего тела. И что он имеет около 8000 нервных окончаний, и никакой пользы в этом нет — это только для нашего удовольствия. А еще он увеличивает­ся в 4 раза от первона­чального размера.

26. Мы на собственном опыте выяснили, что гаджеты вредят сексу

И не стоит брать с со­бой в постель смартфон и планшет, если мы хотим продолжения вечера. Хотя и недовер­чиво смеемся над новостью, что пары, у которых в спальне телевизор, в среднем занимаются сексом в два раза реже!

27. Мы больше не обсуждаем с подругами нашу сексуальную жизнь

Потому что это часть нашей жизни, наша близость с мужем, наша тайна и наша радость.

28. И, наконец, вот что: после того как мы отметим золотую свадьбу, наша половая жизнь не завершится

Да, исследования показали, что у пар, отметивших 50 лет совместной жизни, повышается сексуальная активность. Снимай свою любимую теплую пижаму, дорогой, я жду тебя!