9 особенностей, которые заставят мужчину влюбиться

Невозможно объяснить, почему вам нравится тот или иной человек. Возможно, у вас есть определенные критерии, однако любовь — зла, угадать или разложить все по полочкам не получится. Психологи интересуются этим не меньше обычных людей и проводят сотни экспериментов в попытке объяснить природу человеческой влюбленности.

Науке известны интересные факты, которые помогают женщинам лучше узнать мужчин и понять логику их выбора. Некоторые считают подобные критерии выдумкой, другие — доказанными результатами психологических исследований. Тем не менее, вот самые частые причины, по которым мужчина проявляет к вам неподдельный интерес.

1. У вас особенное выражение лица

Да, улыбчивые и вечно счастливые женщины нравятся мужчинам. Однако даже этот факт работает с некоторыми оговорками. В 2011 году ученые организовали эксперимент, на который пригласили более 1000 человек. Всем участникам показали фотографии и попросили оценить привлекательность людей противоположного пола. Мужчины высоко оценили в основном улыбчивых и открытых женщин. Женщины выбирали иначе: холодность и отстраненность потенциального партнера играла большую роль при оценивании.

2. Вы ведете себя раскованно

Главный совет при поиске второй половинки? Не стесняйте себя в движениях. Девушкам советуют заполнять пространство вокруг себя жестами и правильно выбранной позой. Скованность, по мнению ученых, отталкивает мужчин.

Важность активной жестикуляции подтвердилась экспериментом. Определенных людей фотографировали два раза: в зажатой позе и в расслабленной, а затем загружали эти снимки на сайты знакомств. Уверенные и свободные люди получали больше внимания.

3. Вы не стесняетесь зрительного контакта

Мужчины обожают уверенных женщин, а уверенность как раз проявляется в способности смотреть в глаза собеседника долго и прямо, заявляют американские психологи. Доказано, что длительный зрительный контакт может даже зародить в человеке совершенно неожиданные чувства к тому, кого он видит впервые.

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4. Вы напоминаете ему о бывшей

Мало кому этот факт понравится, но он отчасти реален. Существуют ли определенные типажи — неизвестно, но женщины продолжают верить в эту теорию. Мужчины, по результатам одного исследования, обращали больше внимания на тех девушек, которые внешне чем-то напоминали его бывшую партнершу. Парадокс в том, что женщин, которые были похожи на их нынешних спутниц, мужчины оценили ниже остальных.

5. Вы искренне интересуетесь им

В начале отношений очень важна точность реакции на просьбы о внимании. Психолог Джон Готтман, изучавший отношения между мужчиной и женщиной почти полвека, неоднократно заявлял, что важно реагировать на желания и чувства половинки. Те пары, которые искренне интересовались друг другом и разделяли общие взгляды на мир, представляли собой более крепкий союз, чем игнорирующие друг друга партнеры.

6. Вы похожи друг на друга

Противоположности, может, и притягиваются, но исследователи отношений как один заявляют: самые прочные пары — те, в которых мужчина и женщина похожи внешне и, самое главное, внутренне. Им проще понять друг друга, поэтому риск конфликтов сокращается.

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7. Мужчина считает себя и вас одинаково привлекательными

В конце XX-го века участникам одного психологического эксперимента предложили оценить других людей по шкале их внешней привлекательности, а потом организаторы исследования случайно подобрали каждому по паре. Затем у всех спросили о том, как прошло свидание. Люди, которым ставили высокие оценки по шкале привлекательности, были более жесткими в своем выборе и рассуждениях: то есть, чем красивее был их собеседник, тем меньше они были удовлетворены вечером. Участники с более низкими оценками, но в паре с красавцами, чувствовали себя неуверенно. Поэтому мужчинам важно, чтобы вы с ним были одинаково симпатичны.

8. Вы «правильно» пахнете

Эксперты из Университета Южной Калифорнии доказали, что женщинам кажется привлекательным запах мужчин с высоким уровнем тестостерона. Это связано со внутренними инстинктами и желанием продолжить род: чем выше уровень мужского гормона, тем вероятнее, что у партнера хорошая генетика.

Мужчины тоже обращают внимание на запах: самым гармоничным и притягательным им кажется запах чистого женского тела или как называют его ученые — феромон, который вполне может быть приукрашен легким натуральным парфюмом.

9. Вы напоминаете ему о матери

Дэвид Перрет, психолог из США, понял, что что людей привлекают партнеры, которые внешне чем-то напоминают их родителей. Это связано с детскими воспоминаниями и подтверждается опытом совместной жизни нескольких сотен пар.