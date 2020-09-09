9 проблем жесткого секса 

Прежде чем ты начнешь читать (и воплощать), убедись, что вы оба согласны и готовы к жестким сексуальным играм. Это важно.

1. Вы оба вечно в синяках

В основном из-за секса на жестком ковре или в неподходящем месте. Так что приходится не показываться никому в раздетом виде, чтобы партнера не обвинили в насилии.

2. Вам приходится стирать простыни сразу после секса

В процессе сходит по семь потов с каждого, не считая других жидкостей. Порой ты думаешь, что стоит переставить стиральную машину в спальню.

3. Шлепки — это хорошо, если не придется потом весь день сидеть на офисном стуле

То, что так здорово заводит тебя в процессе, не всегда остается столь же прекрасным после секса.

4. Пришлось купить кровать с мягким изголовьем

Оно кажется таким ненужным, но после жесткого секса понимаешь, что оно вам жизненно необходимо.

5. Во время секса вы случайно бьетесь лбами

Или одному прилетает лбом в нос, когда вы шумно опускаетесь на кровать. После извинений быстро достигаете оргазма. Ну и отлично.

6. Вам приходится ждать, пока соседи уедут

И вот тогда можно развернуться во всю мощь! Иначе опять появятся жалобы на шум.

7. Можно потянуть мышцу или ощутить боль от сильного шлепка

Преимущество — потом можно рассчитывать на массаж.

8. Наручники ломаются посреди секса

Почему их делают такими непрочными? Наверное, потому что в настоящих очень больно. И все же!

9. После секса ты видишь в зеркале потекшую тушь

Да, это небольшая плата за хорошо проведенное время, но она могла бы и остаться на месте!