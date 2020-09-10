Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Психолог объяснил, почему женщины реже нарушают закон 

News.ru 2 часа назад
Чувствовать разрешено: Почему женщины реже нарушают закон?
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Мужчина совершают преступлений в шесть раз больше, чем женщины в год. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого доцентом кафедры международного права Московского государственного лингвистического университета Никиты Грудинина.
Учёный изучил статистику женской преступности, согласно которой в 2017 году женщинами в России было совершено 141 857 преступлений, а мужчинами при всех прочих равных — 794 442 преступления, пишет «ПолитЭксперт».
Такое деление наблюдается не только в России, но и в мире. Психолог Алёна Москвина, изучавшая психологию серийных убийц, пришла к выводу, что женщины не так склонны к антисоциальному поведению как мужчины. Им больше свойственна асоциальность «в рамках закона». Так, они могут заставить мужчину сделать им разные покупки.
Женщины совершают преступления в состоянии отчаяния, аффекта либо очень хитрым и изощрённым способом, считает психолог. Это объясняется тем, что мужчинам с раннего детства запрещается демонстрировать чувства и эмоции и однажды они вырываются наружу. Иногда такой исход выходит за рамки закона.
Женщинам не надо скрывать эмоции, они всегда могут дать им выход. К тому же, играет роль биологическая ориентация женщин на семью и детей, что «держит» их в рамках закона.
Ранее NEWS.ru сообщал, что попытка советника министра по вопросам гендерного равенства Франции Ральфа Зурмели запретить книгу под названием «Я ненавижу мужчин» не увенчалась успехом. Публикация представляет собой эссе 25-летней феминистки Полин Арманж, в котором она пытается сформулировать, есть ли у женщин «веские причины ненавидеть мужчин».
Видео дня. Что делать, чтобы не пахнуть по-старушечьи
News.ru: последние новости
Светлана Бондарчук рассказала, как пережить развод после 40 Светлана Бондарчук рассказала, как пережить развод после 40 Блогер Джош рассказал об изменах любовника Кати Диденко Блогер Джош рассказал об изменах любовника Кати Диденко Маргарита Грачёва рассказала о новом муже спустя год Маргарита Грачёва рассказала о новом муже спустя год
Женский форум
Любовь , Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бывший муж Гагариной сделал ей признание
Бывший муж Гагариной сделал ей признание
Муж Гагариной намекнул на воссоединение
Муж Гагариной намекнул на воссоединение
Звездные красотки, которых считали дурнушками
Звездные красотки, которых считали дурнушками
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Нескромное прошлое Меланьи Трамп
03:03
Нескромное прошлое Меланьи Трамп
Звёзды
Раскрыта польза жгучих пряностей
20:04
Раскрыта польза жгучих пряностей
Еда Здоровье
Стала известна правда о тестах на беременность
03:13
Стала известна правда о тестах на беременность
Здоровье
Звезды, которые выглядят старше своих лет
03:21
Звезды, которые выглядят старше своих лет
Красота Звёзды
Диетолог рассказал, как худеть во сне
07:29
Диетолог рассказал, как худеть во сне
Здоровье Еда
Какой была «невеста Франкенштейна» в молодости
03:26
Какой была «невеста Франкенштейна» в молодости
Красота
Максим Галкин прокомментировал развод с Пугачевой
00:30
Максим Галкин прокомментировал развод с Пугачевой
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение