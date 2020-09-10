Чувствовать разрешено: Почему женщины реже нарушают закон?

Мужчина совершают преступлений в шесть раз больше, чем женщины в год. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого доцентом кафедры международного права Московского государственного лингвистического университета Никиты Грудинина.

Учёный изучил статистику женской преступности, согласно которой в 2017 году женщинами в России было совершено 141 857 преступлений, а мужчинами при всех прочих равных — 794 442 преступления, пишет «ПолитЭксперт».

Такое деление наблюдается не только в России, но и в мире. Психолог Алёна Москвина, изучавшая психологию серийных убийц, пришла к выводу, что женщины не так склонны к антисоциальному поведению как мужчины. Им больше свойственна асоциальность «в рамках закона». Так, они могут заставить мужчину сделать им разные покупки.

Женщины совершают преступления в состоянии отчаяния, аффекта либо очень хитрым и изощрённым способом, считает психолог. Это объясняется тем, что мужчинам с раннего детства запрещается демонстрировать чувства и эмоции и однажды они вырываются наружу. Иногда такой исход выходит за рамки закона.

Женщинам не надо скрывать эмоции, они всегда могут дать им выход. К тому же, играет роль биологическая ориентация женщин на семью и детей, что «держит» их в рамках закона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что попытка советника министра по вопросам гендерного равенства Франции Ральфа Зурмели запретить книгу под названием «Я ненавижу мужчин» не увенчалась успехом. Публикация представляет собой эссе 25-летней феминистки Полин Арманж, в котором она пытается сформулировать, есть ли у женщин «веские причины ненавидеть мужчин».