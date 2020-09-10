Секс по графику: выход или тупик? 

Многим кажется, что спонтанность — один из важнейших элементов отличного секса. Тот сладкий момент, когда страсть охватывает вас внезапно и вы решаете не сопротивляться. А если бы вы действовали по плану? Заглянули в ежедневник, увидели запись «Сорвать друг с друга одежду (страстно)» и отменили другие планы на вечер? Было бы оно так же хорошо? Мы спросили наших читательниц. Предвосхищая вопросы читателей, материал не даст однозначного ответа на вопрос, подходит ли запланированный секс именно тебе — ведь все мы разные, и к вопросам комфорта тоже подходим каждая по‑своему. Попробуем взвесить все «за» и «против» и послушать, что скажут люди, практикующие секс по графику.

Зачем это вообще нужно

Конечно, если вы встречаетесь около года, то у вас даже вопроса не стоит, нужно ли планировать секс заранее. Более того, сама постановка проблемы, скорее всего, кажется тебе дикой: как можно «убить» самое ценное, что есть в сексе — его неожиданность? Разве смысл секса не в том, чтобы он заставал вас в самые порой неподходящие моменты?

Но уже через несколько лет немало пар начинает испытывать трудности в постели. Они далеко не всегда связаны с качеством секса — часто проблема кроется в его количестве. Раньше, в самом начале отношений, партнеры могли пожертвовать своим комфортом ради бурной ночи: скажем, вы могли заниматься любовью до четырех утра, хотя кому-то из вас рано вставать на работу. Но с течением времени в вашу жизнь возвращается привычный распорядок — ведь невозможно через день спать по три часа.

И тогда мы начинаем приносить в жертву наше сексуальное здоровье. С появлением детей ситуация усугубляется: времени и личного пространства становится меньше, но желание хорошего секса не пропадает. Составление графика секса может стать решением этой проблемы. А может и не стать.

Секс по расписанию: «за»

Ирина, 26 лет, 5 лет совместной жизни:

«Всегда и только по графику с тех самых пор, как стали жить вместе. Мне сложно дается переключение контекста: заканчивая одно дело, я приступаю к запланированным следующим двум.

Если порядок этих дел меняется, я начинаю нервничать. В случае, когда между делами появляется зазор и происходит секс, я все равно не могу расслабиться и получить от него удовольствие.

Плюс у меня с мужем не совпадают рабочие графики. Поэтому каждое воскресенье мы планируем три вещи на следующую неделю: секс, совместные прогулки и порядок работы за домашним ноутбуком. Обычно договариваемся о двух днях в неделю и находим в этот день двухчасовой интервал, удобный для нас обоих. Конечно, иногда секс бывает чаще, но тоже не спонтанно, а планируется. Например, я говорю ему, что завтра у меня будет немного свободного времени, и предлагаю провести его вместе».

Дарья, 36 лет, 10 лет в браке:

«Нет, конечно, мы не сразу начали планировать секс. Это произошло где-то на третий или четвертый год совместной жизни: когда я вдруг поняла, что мы почти не занимаемся сексом. Не потому, что никому из нас не хочется, а потому, что мы не совпадаем: то у него какие-то планы, то у меня. Я как-то раз позвонила ему на работу и сказала: «Леша, а давай сегодня после девяти займемся сексом?» Он удивился, конечно, но вечером мы мой план реализовали, и, знаете, было очень неплохо. Так и повелось. Обычно планируем на неделю вперед. Честно говоря, я уверена, что именно благодаря графику секс вернулся в нашу жизнь».

Давай разберем, какие проблемы можно решить сексом по графику: Проблема несовпадающих темпераментов. Довольно часто один из партнеров хочет секса чаще, чем другой, и это становится поводом для ссор. Когда секс запланирован на несколько дней вперед, тот, кто хочет секса чаще, не испытывает раздражения, потому что точно знает, когда получит разрядку, а второй — сможет подготовиться и завестись к этому дню.

Отсутствие личного пространства и времени. Когда в семье есть дети, они отнимают много времени и сил и порой пара забывает о собственных нуждах. Запланированный секс поможет выкроить время для себя, выделить себе необходимое личное пространство. Ко дню Х пара может, например, попросить посидеть с ребенком бабушку или проснуться пораньше, когда ребенок еще в кровати.

Несовпадение рабочих графиков. Тоже довольно распространенная трудность у семейной пары — когда время работы у партнеров не совпадает. Или когда степень усталости разная. Секс по плану в этих случаях может быть годным решением проблемы, потому что партнеры рассчитают, в какое время чувствуют себя наиболее расслабленно.

Невозможность расслабиться. Когда живешь «на бегу», бывает сложно просто получить удовольствие: не покидают мысли о работе, прислушиваешься к телефону, краем глаза смотришь в почту… В общем, вроде секс есть, но будто бы с кем-то другим, не с тобой. Но когда ты уверена, что сейчас у тебя и у него есть два часа, которые только ваши, что за это время вас никто не потревожит, можно расслабиться и насладиться моментом (или двумя). Секс по расписанию: «против»

Евгения, 30 лет:

«Парень, который, как потом выяснилось, встречался ещё с двумя помимо меня, всегда говорил, что встречи должны быть спонтанными и не надо его спрашивать, когда мы увидимся в следующий раз. Но, по факту, всегда приезжал по вечерам в четверг и воскресенье в одно и то же время — после тренировок. Такой вот график без графика. У меня с тех пор не слишком приятные ассоциации возникают с планами на секс…»

Людмила, 25 лет:

«Один мой любовник работал два через два. Тяжелый график, конечно. Так что планирование секса было вопросом необходимости. Но долго мы не продержались, честно говоря, даже при условии, что так было бы лучше для нас обоих. Все было не то, не так… Я люблю, чтобы была буря эмоций, страсть, порыв — а тут… Как будто разнарядка какая-то».

Саша, 28 лет:

«Мы сразу поняли, что это не для нас! Попробовали два раза, но только посмеялись. Во‑первых, когда доходит до дела, уже никому не хочется — «обязаловка» какая-то. Во‑вторых, к запланированному часу все время происходит какой-то форс-мажор. В-третьих… я все-таки считаю, что секс должен быть «вау!». А какое может быть «вау», когда нужно ровно в 22:00. Ага, и на прелюдию ровно 20 минут, а потом на коитус 10 минут… В общем, нет, это не для меня».

Очевидно, такие графики подходят далеко не всем. Какие обычно аргументы приводят те, кто против секса по расписанию? Ощущение, что ты «исполняешь долг». Далеко не всем по душе идея все планировать наперед. Некоторые жалуются, что такая предусмотрительность лишает секс притягательности. Все равно что вымыть посуду или почистить зубы.

Отсутствие гибкости. Любое расписание хорошо тогда, когда у вас более или менее размеренная жизнь. Но если в графике присутствует много «белых пятен» или чрезвычайных обстоятельств, хоть планируй, хоть не планируй — все равно придется положиться на счастливый случай.

«Нет настроения». Да, от этого планирование тоже не спасет. Напротив, сорвавшийся запланированный секс из-за того, что у одного из партнеров нет желания, может расстроить больше, чем незапланированный. В общем, будет ли для вас секс по графику тупиком или выходом из затруднительного положения, можно будет сказать, только попробовав.