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«На этом „леваке“ держится мой брак»: россиянки о многолетних изменах 

Диана Товсепова 2 часа назад
«На этом „леваке“ держится мой брак»
Фото: Кадр из сериала "Сладкая жизнь" (2014)
В одном из популярных сообществ в Сети россиянка рассказала, как ей годами удается сохранять свой брак. Как выяснил "Рамблер", супружескую любовь спасал "левак":

"Замужем 8 лет. Начала изменять на третьем году замужества. Из мести и от обиды. Мало внимания, мало помощи, мало денег. Сейчас четко понимаю что на этом "леваке" держится мой брак.

Сходила на сторону, пар выпустила, побыла желанной, раскрепощенной, сексуальной кошечкой и назад к борщам и горшкам. Не развожусь да потому что не хочу, меня все устраивает. Муж меняться не хочет ни в быту, ни в постели. А на***, его итак все устраивает, он не видит проблемы… так и живем, как говорится, она ловила рыбу, а он ее жарил…", поделилась женщина.

Оказалось, что таким образом свой брак спасает немало женщин в России:

"Уже знала, что развожусь с мужем после 10 лет брака, хотя понимала что глобальных причин нет, просто дико раздражал меня. Когда начались все эти разводные разговоры, встретился другой мужчина. Любви не было, но зато был интим. Да еще какой!

Причем после ночей с ним я приходила домой, а супруг больше не бесил. Представляете?! Наконец врубилась, что дело было в совершенно ужасной интимной жизни в браке. Но в остальном то я его даже люблю. Сейчас прямо все у нас дома заиграл новыми красками.

В общем решила отложить развод этот, но того мужчину не оставила. Совесть не мучает, потому что муж разводиться все равно не хотел, а любовник знает, что он всего лишь любовник…".

Женский форум
Любовь
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