«На этом „леваке“ держится мой брак»

Сходила на сторону, пар выпустила, побыла желанной, раскрепощенной, сексуальной кошечкой и назад к борщам и горшкам. Не развожусь да потому что не хочу, меня все устраивает. Муж меняться не хочет ни в быту, ни в постели. А на***, его итак все устраивает, он не видит проблемы… так и живем, как говорится, она ловила рыбу, а он ее жарил…", поделилась женщина.