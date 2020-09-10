Что такое созависимые отношения и как из них выйти 

О зависимости мы привыкли говорить в контексте алкоголя или наркотиков. Но возможна ли такая же сильная привязанность к человеку? В этот раз мы решили поговорить о созависимых отношениях и личных границах.

Что такое созависимость

Говоря о своем партнере, многие используют словосочетание «вторая половинка». А пары часто называют одним целым. В контексте нормальных отношений это совершенно неверно. Здоровый союз состоит из самостоятельных и независимых личностей, которым хорошо быть и одним. Но они выбирают быть в паре, потому что так им еще лучше. Без «второй половинки» человек не становится беспомощным. Так выглядят здоровые отношения. А что происходит в созависимых?

В созависимых отношениях люди (или один человек) испытывают нездоровую привязанность, не обладают самодостаточностью и автономией. Один из партнеров может буквально утопать в своем возлюбленном: он полностью зависит от него, и эмоционально, и психически. Понятие личных границ в таких отношениях отсутствует. Ни к чему хорошему это, к сожалению, не приводит. Про таких говорят: «Любит слишком сильно».

Встречается это совсем не редко. В России такой статистики нет, но мы можем опираться на результаты, проведенные в Америке. Согласно авторам книги «Освобождение от созависимости» Берри Уайнхолд и Дженей Уайнхолд, примерно 98% американцев страдают от созависимости. При этом менее 1% знают о последствиях такого деструктивного поведения.

Из-за чего люди попадают в созависимые отношения

По мнению психологов Берри и Дженей Уайнхолд, одной из причин созависимости является расстройство, возникшее из-за незавершенности важных стадий развития в раннем детстве. В возрасте 2-3 лет ребенок переживает психологическое рождение. Это процесс, в результате которого он учится быть психологически независимым от родителей, полагаться на себя.

Если эта стадия не завершена до конца, ребенок становится психологически зависимым от других и не имеет своего четко ощущаемого «Я», которое выделяло бы его среди других

Берри Уайнхолд и Дженей Уайнхолд

Другая причина созависимости, по мнению психологов, заключается в социальной структуре мира.

Любая культура, которая ставит один пол выше другого, одну религию выше другой или одну расу выше остальных, создает общество, готовое быть созависимым

Берри Уайнхолд и Дженей Уайнхолд

Хотя у нас провозглашено равенство всех, не всегда этот принцип соблюдается на практике. Отсюда и борьба феминисток, и движение Black Lives Matter. Это не только борьба с несправедливостью, но и с созависимостью, которая мешает людям как комфортно чувствовать себя в обществе, так и строить здоровые личные отношения.

Как определить, что ты находишься в созависимых отношениях? И есть ли выход из положения? Возможно ли направить ваш с партнером союз в правильное русло? На эти вопросы нам ответила психолог, эксперт в построении отношений и автор популярного и полезного YouTube-канала Юлия Ланске.

Как определить, что любовь перешла границы? Мы не будем углубляться в детские причины созависимого поведения или рассматривать это расстройство под микроскопом психологии. Все очень индивидуально. Но есть основные признаки, по которым можно определить, что личные границы в ваших с партнером отношениях нарушены.

Платье не по размеру

Наверняка ты хоть раз пыталась надеть платье на размер меньше. Что ты испытываешь в момент, когда ткань трещит по швам, а корсет явно давит? Нехватку кислорода и дискомфорт. Все говорит о том, что стоит взять размер побольше или заменить модель.

Те же ощущения у людей появляются в созависимых отношениях. Один из признаков — чрезмерное давление. Слишком сильная любовь, которая ограничивает в движениях и перекрывает доступ к свободе.

Перебор с аксессуарами

Представь, что ты выбрала себе платье и теперь нужно подобрать к нему аксессуары. Как ты посмотришь на женщину, которая наденет множество браслетов, дополнит их семью кольцами, массивными серьгами, а на шею повесит 13 ниток подвесок? Думаю, ответ очевиден — это перебор! А теперь представь, что все эти аксессуары — чрезмерное проявление чувств, иногда до абсурда сильных и выставленных напоказ.

В созависимых отношениях все аналогично — партнеры могут настолько ярко проявлять свои эмоции и любовь, что перебарщивают даже в своих глазах, не то что в глазах окружающих. Происходит стирание границ личности, возможна даже конфлюэнция (психологические слияние), и в итоге нарушаются личные границы: мужчина может подавлять женщину, а женщина — мужчину.

Узкие туфли

Давай представим еще одну ситуацию. Тебя ждет вечеринка, где будут друзья партнера. Ты подготовилась, но новые туфли разносить не успела. В результате ты весь вечер стараешься побольше сидеть, если это возможно, и мечтаешь только об одном — снять, наконец, эту обувь! Представила?

Созависимость — это неудобные туфли, которые привязывают к себе на важном вечере. Ты хочешь их снять, но они красивые и завершают твой образ, а потому сидишь в них, словно с ядром у ног, и вымученно улыбаешься.

Что же делать

Если ты поняла, что твои отношения похожи на созависимые, то придерживайся следующего плана. Он поможет тебе и твоему партнеру выйти на путь здоровых отношений.

• Мягко начни отстраивать границы между собой и партнером;

• Перестань давить на него/нее и, если партнер так себя ведет, давай ему/ей мудрый отпор;

• Старайся добавить в отношения свободы. Проведите вечер отдельно. В этом нет ничего страшного;

• Научись контролировать эмоции и уважать личное пространство своего партнера — истерики без повода и переезды к маме занеси в свой личный стоп-лист;

• Оставайся собой — со своими интересами, увлечениями и целями. И позволь партнеру делать то же самое (при этом важно двигаться по жизни рядом, а не в разные стороны).