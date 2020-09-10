Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Что такое созависимые отношения и как из них выйти 

WMJ.ru 1 час назад
Что такое созависимые отношения и как из них выйти
Фото: Pexels
О зависимости мы привыкли говорить в контексте алкоголя или наркотиков. Но возможна ли такая же сильная привязанность к человеку? В этот раз мы решили поговорить о созависимых отношениях и личных границах.

Что такое созависимость

Говоря о своем партнере, многие используют словосочетание «вторая половинка». А пары часто называют одним целым. В контексте нормальных отношений это совершенно неверно. Здоровый союз состоит из самостоятельных и независимых личностей, которым хорошо быть и одним. Но они выбирают быть в паре, потому что так им еще лучше. Без «второй половинки» человек не становится беспомощным. Так выглядят здоровые отношения. А что происходит в созависимых?
В созависимых отношениях люди (или один человек) испытывают нездоровую привязанность, не обладают самодостаточностью и автономией. Один из партнеров может буквально утопать в своем возлюбленном: он полностью зависит от него, и эмоционально, и психически. Понятие личных границ в таких отношениях отсутствует. Ни к чему хорошему это, к сожалению, не приводит. Про таких говорят: «Любит слишком сильно».
Встречается это совсем не редко. В России такой статистики нет, но мы можем опираться на результаты, проведенные в Америке. Согласно авторам книги «Освобождение от созависимости» Берри Уайнхолд и Дженей Уайнхолд, примерно 98% американцев страдают от созависимости. При этом менее 1% знают о последствиях такого деструктивного поведения.

Из-за чего люди попадают в созависимые отношения

По мнению психологов Берри и Дженей Уайнхолд, одной из причин созависимости является расстройство, возникшее из-за незавершенности важных стадий развития в раннем детстве. В возрасте 2-3 лет ребенок переживает психологическое рождение. Это процесс, в результате которого он учится быть психологически независимым от родителей, полагаться на себя.

Если эта стадия не завершена до конца, ребенок становится психологически зависимым от других и не имеет своего четко ощущаемого «Я», которое выделяло бы его среди других

Берри Уайнхолд и Дженей Уайнхолд

Другая причина созависимости, по мнению психологов, заключается в социальной структуре мира.

Любая культура, которая ставит один пол выше другого, одну религию выше другой или одну расу выше остальных, создает общество, готовое быть созависимым

Берри Уайнхолд и Дженей Уайнхолд

Хотя у нас провозглашено равенство всех, не всегда этот принцип соблюдается на практике. Отсюда и борьба феминисток, и движение Black Lives Matter. Это не только борьба с несправедливостью, но и с созависимостью, которая мешает людям как комфортно чувствовать себя в обществе, так и строить здоровые личные отношения.
Как определить, что ты находишься в созависимых отношениях? И есть ли выход из положения? Возможно ли направить ваш с партнером союз в правильное русло? На эти вопросы нам ответила психолог, эксперт в построении отношений и автор популярного и полезного YouTube-канала Юлия Ланске.
Как определить, что любовь перешла границы? Мы не будем углубляться в детские причины созависимого поведения или рассматривать это расстройство под микроскопом психологии. Все очень индивидуально. Но есть основные признаки, по которым можно определить, что личные границы в ваших с партнером отношениях нарушены.

Платье не по размеру

Наверняка ты хоть раз пыталась надеть платье на размер меньше. Что ты испытываешь в момент, когда ткань трещит по швам, а корсет явно давит? Нехватку кислорода и дискомфорт. Все говорит о том, что стоит взять размер побольше или заменить модель.
Те же ощущения у людей появляются в созависимых отношениях. Один из признаков — чрезмерное давление. Слишком сильная любовь, которая ограничивает в движениях и перекрывает доступ к свободе.

Перебор с аксессуарами

Представь, что ты выбрала себе платье и теперь нужно подобрать к нему аксессуары. Как ты посмотришь на женщину, которая наденет множество браслетов, дополнит их семью кольцами, массивными серьгами, а на шею повесит 13 ниток подвесок? Думаю, ответ очевиден — это перебор! А теперь представь, что все эти аксессуары — чрезмерное проявление чувств, иногда до абсурда сильных и выставленных напоказ.
В созависимых отношениях все аналогично — партнеры могут настолько ярко проявлять свои эмоции и любовь, что перебарщивают даже в своих глазах, не то что в глазах окружающих. Происходит стирание границ личности, возможна даже конфлюэнция (психологические слияние), и в итоге нарушаются личные границы: мужчина может подавлять женщину, а женщина — мужчину.

Узкие туфли

Давай представим еще одну ситуацию. Тебя ждет вечеринка, где будут друзья партнера. Ты подготовилась, но новые туфли разносить не успела. В результате ты весь вечер стараешься побольше сидеть, если это возможно, и мечтаешь только об одном — снять, наконец, эту обувь! Представила?
Созависимость — это неудобные туфли, которые привязывают к себе на важном вечере. Ты хочешь их снять, но они красивые и завершают твой образ, а потому сидишь в них, словно с ядром у ног, и вымученно улыбаешься.

Что же делать

Если ты поняла, что твои отношения похожи на созависимые, то придерживайся следующего плана. Он поможет тебе и твоему партнеру выйти на путь здоровых отношений.
• Мягко начни отстраивать границы между собой и партнером;
• Перестань давить на него/нее и, если партнер так себя ведет, давай ему/ей мудрый отпор;
• Старайся добавить в отношения свободы. Проведите вечер отдельно. В этом нет ничего страшного;
• Научись контролировать эмоции и уважать личное пространство своего партнера — истерики без повода и переезды к маме занеси в свой личный стоп-лист;
• Оставайся собой — со своими интересами, увлечениями и целями. И позволь партнеру делать то же самое (при этом важно двигаться по жизни рядом, а не в разные стороны).
Видео дня. Нескромное прошлое Меланьи Трамп
WMJ.ru: последние новости
Одинокий карлик стал популярным стриптизером и теперь у него нет отбоя от женщин Одинокий карлик стал популярным стриптизером и теперь у него нет отбоя от женщин 8 признаков, что партнер тебе изменяет 8 признаков, что партнер тебе изменяет Жених бросил невесту сразу после свадьбы из-за ультиматума его матери Жених бросил невесту сразу после свадьбы из-за ультиматума его матери
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вещи, которые женщинам лучше убрать из квартиры
Вещи, которые женщинам лучше убрать из квартиры
Признаки, которые отличают глупых людей от умных
Признаки, которые отличают глупых людей от умных
15 вещей, которых он ждет от вас в постели
15 вещей, которых он ждет от вас в постели
Новости партнеров
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Названы признаки фобий, возникающих у детей
03:09
Названы признаки фобий, возникающих у детей
Дети Психология
Как появились люди с отрицательным резус-фактором
02:37
Как появились люди с отрицательным резус-фактором
Здоровье
Как сегодня выглядят дети рано ушедших звезд
10:33
Как сегодня выглядят дети рано ушедших звезд
Дети Звёзды
Нескромное прошлое Меланьи Трамп
03:03
Нескромное прошлое Меланьи Трамп
Звёзды
Раскрыта польза жгучих пряностей
20:04
Раскрыта польза жгучих пряностей
Еда Здоровье
Стала известна правда о тестах на беременность
03:13
Стала известна правда о тестах на беременность
Здоровье
Звезды, которые выглядят старше своих лет
03:21
Звезды, которые выглядят старше своих лет
Красота Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение