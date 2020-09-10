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Почему полезно стонать во время секса 

Рамблер 21 час назад
Почему полезно стонать во время секса
Фото: Кадр из фильма «Клип»
Стоны — неотъемлемая часть секса, отдающая музыкой в ушах. Ведь что может быть прекрасней, чем мелодичный голос партнерши в ответ на мужские ласки. Но, кроме того, стонать полезно и по другим причинам, о которых сейчас расскажет «Рамблер».
Молчаливый секс превращается в чисто механическое действие, его еще называют половым актом. Мужчина что-то там пыхтит, женщина ворочается — каждый сам по себе, в своих мыслях. Не исключено, что каждый в этот момент думает о повседневных проблемах. Стоны же способствуют более глубокому погружению в процесс и концентрации.
Женские стоны время стонов напрягаются мышцы пресса. Это, в свою очередь, помогает в сокращении интимных мышц, что позволяет быстрее приблизиться к оргазму обоим партнерам. Кроме того, стоны неимоверно заводят. Но при этом в сам момент «взрыва» женщины, как правило, не стонут, так как сильно напряжены.
Также стоны являются своего рода «полярной звездой» для вашего партнера. Наблюдая за вами, он понимает, что делает все правильно — его движения вас возбуждают. Поэтому женщины могут смело использовать свой дар в своих целях, чтобы, так сказать, помочь мужчине разобраться, где замедлиться, а где поднажать.
Но все это работает только в том случае, если стоны искренние. В фальшивых не будет никакого прока. Во-первых, большинство мужчин могут различить их, и если он поймет, что вы притворяетесь в постели, его это, скорее всего, оттолкнет. Во-вторых, женщина не сможет испытать оргазм, если в любовном ложе проводит актерскую игру. Ведь в такие момент представительницы тела думают головой, контролируя каждый изданный звук, а это уж точно не способствует расслаблению.
Женский форум
Любовь
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