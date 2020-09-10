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Что поза в сексе может сказать о ваших отношениях 

WMJ.ru 1 час назад
Что поза в сексе может сказать о ваших отношениях
Фото: WMJ.ru
Существует больше 600 позиций для полового акта, но в среднем пары пользуются двумя-тремя. Что ваш с партнером выбор может сказать о вас? Может у вас в арсенале только одна позиция?

Миссионерская поза

Если вы всегда выбираете миссионерскую позу, значит, вы оба достаточно ленивы. Это самая предсказуемая позиция из всех. Никакого воображения она не требует. Если на ней настаивает мужчина, то это может говорить о том, кому принадлежит власть в ваших отношениях. В этой позе он контролирует все.
Но иногда на миссионерской позе могут настаивать женщины. Например, если они прибавили в весе. В этом положении твое тело скрыто от глаз партнера.

Догги-стайл, или коленно-локтевая поза

Если вы всегда занимаетесь сексом в этой позиции, то наверняка у вас есть проблемы с близостью. В этом положении партнеры не видят друг друга. Получается вы занимаетесь сексом ради удовлетворения физических потребностей и игнорируете эмоциональные.
Партнер также может настаивать на «догги-стайл» из-за того, что он не уверен в себе. А еще это идеальное положение, чтобы пофантазировать о ком-то другом. Так что стоит задуматься, если ваш секс состоит только из этой позиции.

Женщина сверху

Если ты всегда наверху, значит, ты доминант в сексе. Эту позу выбирают уверенные в себе женщины. А еще те, которые доверяют своему партнеру: сложно имитировать оргазм, когда он видит твое лицо.
Но есть и плохие новости. Если ты всегда доминируешь в сексе, наверняка ты начальница и в других аспектах отношений. Если это устраивает мужчину, то все в порядке. Но если нет, об этом надо поговорить.

Сбоку

Чаще всего эту позу выбирают пары, которые ценят близость выше оргазма. В этом положении вы касаетесь друг друга почти всем телом: это очень чувственная позиция. Скорее всего секс не является главным приоритетом в ваших отношениях.
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