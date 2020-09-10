Как влияет на отношения обмен интимными фото 

Вполне закономерно, что с развитием технологий секс стал легкодоступным. Сейчас каждый человек с выходом в интернет может так или иначе удовлетворить свои сексуальные потребности. Существует множество платформ, где любой желающий может обменяться интимными фотографиями и пообщаться на откровенные темы, не раскрывая своей личности.

Секстинг

Секстинг — это обмен фото, видео или сообщений интимного характера с помощью телефона, компьютера и других средств связи. Секстинг пришел из онлайн-чатов, куда люди заходили в основном для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Теперь же секстинг стал куда более распространен, потому что большинство из нас имеют телефоны с выходом интернет и уже не привязан к стационарному компьютеру. На 123-ей ежегодной конференции Американской психологической ассоциации было представлено исследование (проведенное в 2015 году), в котором установлено, что 8 из 10 американцев принимали участие в секстинге за последний год.

Кто этим занимается?

Секстингом занимаются как женщины, так и мужчины, но чаще всего фото отправляют женщины, а мужчины выступают в роли потребителей. По данным исследования психологов Эмили Стаско и Памелы Геллер из Университета Дрекселя 74% людей, кто занимается обменом интимными фото, состоят в постоянных отношениях и делают это со своими партнерами. Было отмечено, что те, кто занимался секстингом регулярно, более удовлетворены своими отношениями, чем те, кто этим не занимался. 43% опрошенных говорили, что занимались обменом фото с незнакомцами.

Зачем это делать?

Каждый преследует свои мотивы. Кто-то делает фото, чтобы получить «оценку» собственного тела и раскрепоститься. Иногда бывает необходимость в том, чтобы кто-то сказал, что ты сексуальна или сексуальный, но не всегда есть люди в окружении, которые могли бы это сказать. В сети же можно собрать гораздо больше восхищенных комментариев, чем в жизни. Поэтому анонимные чаты чаще всего используются именно в таких целях, чтобы на сексуальной почве поднять себе самооценку. Не факт, что это сработает, но кто-то верит.

Некоторые это воспринимают как сексуальную игру со своим партнером, которому может быть приятно получить фото интимного содержания на рабочем месте.

Бывает и так, что такие фото продаются на специализированных сайтах, где можно быстро заработать и остаться анонимным. Иногда на таких сервисах можно не просто получить фото модели, но и пообщаться с ней.

Какие могут быть последствия?

Очень распространенная проблема после секстинга такая, что получатель может начать шантажировать отправителя тем, что покажет эти фотографии семье или друзьям жертвы. Данное действие является нарушением личной неприкосновенности и влечет за собой наказание до трех лет лишения свободы.

Также существует проблема, что интимными фото обмениваются с несовершеннолетними. Данные действия тоже уголовно наказуемые, потому что попадает под статью «Совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних».

Но также весьма распространен и агрессивный секстинг. Это явление, при котором человек назойливо шлет вам свои фотографии, хотя его об этом не просили. Возможно, тут работает механизм «проекции»: подразумевается, что человек свои мысли, свои чувства, свои мотивы приписывает другому человеку. То есть человек присылает свои фото с целью получения фотографий подобного содержания от собеседника. Однако нередко получателями это воспринимается как назойливость и грубость — и впрямь, мало кому может понравиться такой вот внезапный «сюрприз». Обычно таким занимаются мужчины, считая, что демонстрация пениса должна открыть перед ним любые двери, и что девушка перед «таким» уж точно не устоит.