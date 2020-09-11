Как ужиться со скупердяем?

«Жить с жадиной? Ну уж нет», — презрительно фыркнут одни женщины и отправятся на поиски щедрых кавалеров. А вот другие задумаются. Если, например, мужчина не жадный, а просто бережливый? И если он не тратился раньше, но создав семью непременно захочет вкладывать в общий бюджет? Как отличить патологического скупердяя от бережливого типа, можно ли его изменить или придется под него подстраиваться постоянно — в материале Passion.ru.

Случилась недавно с моей знакомой романтическая история. Попался ей товарищ весьма прижимистый, считающий, что тратить лишнюю копейку, пусть даже на любимую девушку, — последнее дело. Он не дарил подарки, в рестораны приглашал редко, а если и звал туда, то старался выбрать блюдо по весу, чтобы разделить его на двоих. Мол, девушка должна беречь свою фигуру, поэтому он, как истинный рыцарь, основную часть провизии возьмет на себя, ну а мадам останется лишь немного ему помочь. Подруга на тот момент была влюблена, поэтому снисходительно относилась к подобным выходкам, но потом призналась, что ей надоело смотреть голодными глазами на своего избранника, пока он трапезничает, и она тактично начала отказываться от походов по кафе и ресторанам. Думаете, молодой человек после этого сделал вывод и изменился? Вовсе нет! Он прямо не высказывал своей даме сердца претензии, однако при каждой встрече картинно вздыхал, подсчитывая, сколько денег он потратил на дорогу, какая сумма у него уйдет на «выгул» благоверной и сколько ему еще выложить за билет обратно. А то, что девушка готовилась к каждой встрече, наряжалась, закупала деликатесы и подавала ему ужин, достойный мишленовских звезд, он в расчет не брал. К тому же, чтобы не тратиться на гостиницы и прочие развлекательные заведения, кавалер настойчиво намекал на любовные утехи на территории своей благоверной, тем более что привести даму к себе у него тоже не было никакой возможности (или попросту, не было своего отдельного жилья). Это все тоже никак не омрачало мужчину, считающего, что его такого перспективного должны были оторвать с руками и ногами. Вот только никто из дам не торопился строить с ним отношения, всех отталкивала его холодность и нежелание расставаться с деньгами. Терпения моей знакомой хватило на несколько месяцев романтических встреч и после очередного намека мужчины переехать к ней окончательно, чтобы он мог не тратиться на дорогу, продукты и прочие бытовые нужды, она выставила его за дверь. Прошло уже несколько месяцев после этой истории, а знакомая до сих пор удивляется, как она вообще могла терпеть рядом с собой такого жмота и где были ее глаза раньше, в самом начале знакомства. На данном примере разберемся, как отличить жадину от бережливого мужчины и как с ним ужиться (если вы решили, что в любом случае хотите быть с этим человеком, несмотря на его патологическое нежелание тратить на вас средства).

Как вычислить жадину?

Жадность — это нежелание отпускать от себя что-либо (эмоции, чувства, деньги, вещи и так далее). Такие люди испытывают патологический страх перед будущим, считая, что если они сейчас поделятся чем-то с другими, то, где гарантия, что впоследствии они смогут это восполнить? Им постоянно кажется, что окружающие только и думают о том, чтобы их обвести вокруг пальца и отобрать то, что у них есть, поэтому они стремятся таким образом обрести психологическую безопасность и держат все свои блага при себе. Жадного человека можно назвать эгоистом, ведь он живет только для себя и осуществления своих желаний, не обращая внимания на потребности других людей (даже с самыми близкими они ведут себя достаточно эгоистично). Если он и решится расщедриться, то сделает это не потому, чтобы доставить кому-то удовольствие, а с надеждой получить какие-то блага в ближайшем будущем. По словам психологов, жадный человек стремится только получать, ничего не отдавая взамен. Поэтому и ужиться с ним бывает непросто (не все смогут вынести его тяжелый характер и потребительское отношение). Даже в любви их мало интересуют чувства второй половинки, им главное, чтобы они получили желаемое и не растратили свои эмоции впустую.

Трудное детство, когда не хватало средств на самые необходимые нужды.

Избалованность родителями и уверенность, что мир должен крутиться вокруг него.

Потребность в осознании своей власти над людьми (когда окружающие вынуждены от него зависеть).

Страх перед неизвестностью (осознание, что потраченное не удастся вернуть так быстро, как хотелось бы).

Холодный расчет и неумение испытывать положительные эмоции в принципе. Причины, почему человек не может найти в себе силы поделиться чем-то с другими:

Как ужиться со скупердяем?

Для начала стоит отметить, что сделать это будет не так просто, как вы могли бы подумать и изменить такого человека вам вряд ли удастся (а вот подкорректировать его поведение вполне реально). Если же у вас похожие взгляды на жизнь или такой же склад характера, то вы вполне можете поладить. Во всех остальных случаях проще найти того, кто будет подходить вам по всем параметрам.

Если ваш избранник испытывал трудности в детстве и теперь не готов расставаться с чем-либо, то вы можете постепенно проработать с ним его страхи из прошлого, показать, что эти установки больше не актуальны и помочь ему обрести уверенность в завтрашнем дне. Он должен перестать бояться будущего, а точнее — оказаться вновь в такой ситуации, когда нет ни средств, ни людей рядом, которые смогли бы помочь.

Если же вашего ухажера слишком опекали в детстве или внушили ему мысль, что мир должен крутиться исключительно вокруг него, то тут ничего не поделаешь. Вы же не хотите стать для него мамой, исполняющей все его прихоти и терпящей его капризы? Психологи уверяют, что такого человека вряд ли уже переделаешь и рекомендуют просто не тратить на него свое время.

Если ваш кавалер пытается самоутвердиться за счет других и не отпускает от себя мысль, что чем больше даешь людям, тем скорее они сядут тебе на шею, то попробуйте убедить его, что в первую очередь вам интересен он сам, а не его блага. Далее не забывайте выражать искреннюю радость при каждом его душевном порыве что-то вам все-таки преподнести (пусть это будет шоколадка, не важно), чтобы он понял, что дарить положительные эмоции — это не страшно и уж точно не накладно (постепенно его «лимит» начнет повышаться и он будет охотнее одаривать вас какими-то благами).

Если ваш мужчина боится неизвестности и потому предпочитает все свое держать при себе, то постарайтесь научить его не переживать заранее из-за того, что произойдет (или не произойдет) завтра, а наслаждаться тем, что есть на данный момент. Помогите ему поднять самооценку и стать чуть более уверенным в собственных силах.

Ну, а если вам достался холодный и расчетливый кавалер, у которого в голове щелкает калькулятор каждый раз, как только он достает кошелек или делает что-либо для других, то вам нужно набраться терпения. Ужиться с таким человеком можно в том случае, если вы приучите себя четко и логично выражать свои просьбы (почему вам нужно что-то получить и именно от него), а заодно показывать, какие блага он сможет получить, если выполнит ваше желание. Принцип «ты мне, я — тебе» тут действует безотказно. Хотите что-то взять у вашего избранника? Тогда подумайте, что вы можете дать ему взамен. Играть на чувствах в данном случае бесполезно, такие люди останутся глухи до тех пор, пока вы услышат для себя главное — они тоже останутся в плюсе, если чем-то поделятся с вами.