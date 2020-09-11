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Тимати расстался с Решетовой 

Газета.Ru и ещё 53 11 часов назад
Тимати расстался с Решетовой
Фото: Газета.Ru
Модель Анастасия Решетова рассказала в Instagram о своем расставании с рэпером Тимати.
По ее словам, они больше не муж и жена и не живут вместе. «Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами», — написала модель, добавив, что ее взгляды на жизнь изменились. Решетова подчеркнула, что в их расставании не замешаны сторонние люди. По ее словам, они с Тимати продолжат вместе воспитывать сына Ратмира.
Также у Тимати растет дочь Алиса от предыдущих отношений с моделью Аленой Шишковой.
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Любовь , Анастасия Решетова , Тимати
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