Бармен забросал модель непристойными сообщениями

Английская модель и бывший персональный тренер пожаловалась на бармена, который хитростью заполучил ее номер телефона и написал ей непристойные сообщения. Об этом сообщает Daily Mail.

32-летняя Люси Диксон (Lucy Dixon) рассказала, что купила напитки на дискотеке через приложение Track and Trace, поскольку все посетители баров обязаны делать заказ с помощью него. Отмечается, что в программе остаются контактные данные клиентов, с помощью которых работники смогут предупредить их о необходимости самоизолироваться в случае вспышки коронавируса в заведении.

По словам модели, на следующий день после вечеринки она получила сообщение с неизвестного номера, в котором аноним сделал комплимент ее внешности и поинтересовался самочувствием женщины. В ответном послании Диксон спросила, кто ей пишет, после чего получила селфи бармена по имени Том.

Героиня материала попыталась выяснить, где мужчина взял ее номер, и поймала его на обмане. Он сообщил, что нашел его на странице Диксон в Instagram, однако бывший тренер ответила, что не публикует свои данные в соцсетях. Тогда работник бара признался, что нелегально взял его в базе данных Track and Trace, несмотря на то, что номера посетителей должны быть засекречены.

«Полное нарушение регламента по защите данных. В настоящее время специалисты выясняют, как и почему это произошло. Насколько я знаю — это должна быть закрытая база данных!» — написала Диксон в описании к опубликованным скриншотам переписки.

Пользователи сети поддержали ее в комментариях под постом, посчитав сообщения бармена непристойными. «Я надеюсь, что ты обратилась в полицию. Это отвратительный поступок со стороны мужчины», — высказался один из них.

В мае британская модель таджикского происхождения, которая рекламирует обувь люксовых марок, рассказала о непристойных сообщениях фанатов. Хаммаса Кохистани объяснила, что ей приходит большое количество писем от фут-фетишистов, когда она размещает снимки своих ног в социальных сетях.