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Случайный секс: как избежать неприятных последствий 

Kdpconsulting.ru 4 часа назад
Случайный секс: как избежать неприятных последствий
Фото: Kdpconsulting.ru
Положа руку на сердце, каждая женщина мечтала о случайном сексе, но не все могут в этом признаться. Наше подсознание — интересная штука, которая может выдавать такие эротические фантазии, что дедушка Фрейд позавидовал бы!
можно сравнить с конфетой, съеденной на диете, вкусно, но мучает совесть. Не стоит волноваться! Случайный секс — это не только нормально, но и полезно! Особенно если придерживаться правил безопасности, тогда вам точно ничего не грозит.
Не путайте спонтанный секс со случайным. В первом случае речь идёт о незапланированном сексе, когда один из пары его хочет и старается сделать всё необходимое, чтобы коитус наступил.

Случайный половой акт — это секс ради секса.

Никаких обязательств, нервов, телефонных звонков, претензий и прочих «атрибутов» устоявшихся пар. Секс без обязательств тем и ценен, что вы можете наслаждаться им даже со случайным знакомым, не забывая о мерах осторожности.
1. Контрацепция. Во избежание последствий, носите с собой презерватив всегда. Если у вас пять сумочек, в каждой должно лежать барьерное средство контрацепции, чтобы оно не перекочёвывало из одной сумки в другую. Женщины часто забывают об этом, потому лучше подстраховаться и быть во всеоружии.
2. Не оставайтесь до утра. Сделал дело — гуляй смело. При случайном сексе не нужно оставаться у партнёра до утра, чтобы не чувствовать себя неловко. Ведь вы знаете, что продолжения отношений не будет.
3. Поставьте чёткие рамки. Откажитесь от того, что вам чуждо. Если для вас неприемлемы какие-то манипуляции во время полового акта, сообщите об этом партнёру.
4. Не бегите впереди паровоза! Секс — это просто секс. Проблема многих женщин в том, что они в мыслях уже придумывают имена будущим детям, а на практике оказывается, что этого мужчину больше никогда не увидят.
5. Не стесняйтесь писать первыми. Не спросить, как дела у парня, а когда хочешь секса. Отбросьте правила гордости, система эгоизма в таком случае не работает.
6. Будьте соблазнительны. Чулки, эротическое бельё, красота внешняя и внутренняя ещё не становились препятствием для хорошего секса.
Забудьте о предрассудках. Хороший секс необходим для организма и не думайте о том, кто и что о вас подумает. Если вы человек сами по себе закомплексованный, такой секс не для вас. Если вы склонны ощущать чувство вины, такой секс тоже не для вас, ведь потом вы будете страдать и съедать себя морально.
Но если вы свободны от комплексов, любите себя, нравитесь себе, не имеете психологических проблем, дерзайте. Хороший случайный секс точно не повредит, если применять меры безопасности.
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