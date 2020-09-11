Почему муж не хочет секса: 10 причин 

Давайте для начала определим, что такое сексуальные отношения? Это базовая потребность человека и неотъемлемая часть жизни. Цель человеческих отношений — получить удовольствие от близости и доставить удовольствие партнеру. Но все мы разные, и у нас разная сексуальная конституция. Она может быть сильно, средней и слабой. Любой вариант — это норма. Случается так, что конституция партнеров не совпадает. Одному достаточно близости раз в неделю, другому — каждый день. Но это не значит, что люди с разными сексуальными потребностями не могут быть гармоничной парой. Сила чувств всегда позволяет найти компромисс.

Если же секс из супружеской жизни исчезает вовсе, стоит для начала понять, что именно происходит в отношениях и ответить себе на один вопрос: это мужчина уходит от близости или это женщина так считает? Субъективный ли это вывод или объективный? Если проблема сугубо медицинская, то необходима консультация андролога и уролога. Специалист назначит препараты, стимулирующие эректильную функцию. Но эректильная функция — это механический секс. Она не решает психологических проблем, о причинах которых мне хотелось бы рассказать подробнее.

Ожидание инициативы от мужчины

Часто, особенно в традиционных семьях женщина считает, что инициатором романтического ужина при свечах должен быть мужчина. Но сейчас традиции размываются, и мужу тоже важно, чтобы его хотели, это поднимает самооценку.

Обида и страх

Если мужчина прямо говорит жене: «я тебя не хочу», это может обида или страх — например, она его высмеяла, или недовольна его физической формой, о чем регулярно говорит.

Женщина на стороне

Увы, это самая распространенная и банальная причина сексуальной холодности у мужчин. Другой вопрос, что послужило причиной адюльтера. Довольно часто мужчины начинают изменять во время беременности супруги или после родов. Критические моменты в супружестве происходят после 3-х, 7 и 11 лет брака — это традиционные точки кризиса, охлаждения в отношениях, которые не всем удается пережить.

Другой взгляд на собственную половую принадлежность

Бывает и так, что мужчина с возрастом осознает, что его всё больше тянет к представителям своего пола. Вы удивитесь, но такое встречается чаще, чем об этом принято говорить.

Химическая зависимость

Увы, регулярное употребление наркотических веществ не только приводит к тому, что человек уходит от реальности и перестает интересоваться повседневно жизнью, но и нарушает эректильную функцию.

Планирование беременности

Сексуальные отношения могут меняться при подготовке к беременности. Вот вроде жила пара в своем режиме и тут решила, что все — пора бы и обзавестись потомством. И, если женщина в паре обладает повышенной тревожностью и ей нужно все контролировать, период подготовки из приятного процесса может превратиться в филиал ада на земле. Вся жизнь подстраивается под период овуляции, ожидание менструации, точнее ее отсутствия, а секс становится механическим. То есть партнер обезличивается, и его самооценка понижается.

Беременность

Беременность порой вносит в половую жизнь некоторые медицинские ограничения. Бывает и так, что будущий отец не вступает с супругой в сексуальные отношения, опасаясь причинить вред будущему ребенку. В этом случае стоит объяснить, с картинками и научными обоснованиями, что плод надежно защищен околоплодной оболочкой, водами, мышцами живота и пр., что его голова находится вне зоны досягаемости мужского детородного органа (распространенная фобия), одним словом, развеять самые популярные мужские страхи относительно секса с женщиной в положении.

Рождение ребенка

Роды — это водораздел семейной жизни. Новая эпоха, новый статус для обоих партнеров, новая реальность. Меняется и иерархия в семье. Сексуальная жизнь также может претерпеть метаморфозы. Происходит это частично из-за усталости и депривации сна, частично из-за того, что женское тело после родов меняет чувствительность. Если у мужчины эрогенные зоны неизменны, то у женщины они перемещаются, и если до родов её возбуждало прикосновение к шее, то после она может не испытывать от таких прикосновений ровным счетом ничего.

Недовольство телом после родов

Важно понимать, что роды — это огромная физиологическая нагрузка на тело. Оно произвело невероятную работу — выносило и родило ребенка. Почему бы не относиться к нему с любовью и благодарностью? Растяжки, шрамы, рубцы — все это ваша история, жизнь, это же здорово! Посмотрите на себя не как фитнес-инструктор, а как любящая мать, дайте себе время вернуться в форму.

Усталость

Речь об усталости, которая вызвана бытовыми хлопотами, бессонными ночами, растущими потребностями детей, отсутствием помощников, отдыха и смены обстановки, безденежьем да и мало что может происходить внутри любой современной семьи. Поэтому, чтобы мама ресурсно не ушла в минус, а у папы не пропало желание впредь размножаться, очень важно на берегу, до рождения первенца, обсудить, как будет организована жизнь семьи после родов: кто будет помогать с младенцем, стоит ли подключать родственников или лучше поискать няню, как разделить обязанности по уходу за ребенком и домашние хлопоты. У женщины обязательно должно быть «свое» время — то, которое она проводит наедине с собой — восполняет ресурс. А ребенком пусть занимается муж — не бойтесь доверять ему кроху, не унижайте недоверием. Зрелый мужчина вполне способен справиться и с памперсами, и с бутылочками. Такая, почти военная подготовка и забота о ментальном состоянии супруги творит великие дела, в том числе любовные. И главное, прежде задаваться вопросом, почему муж не хочет секса, стоит спросить — а чего хочу я?