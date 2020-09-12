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Жены с работой жалуются на своих нищих мужей 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Нищего мужчину уважать не за что»
Фото: depositphotos
Мир постепенно меняется, и если раньше женщины жаловались на то, что мужчина не зарабатывает 200 тысяч на норковую шубу, то сейчас они все чаще говорят о том, что мужчина зарабатывает до невозможного мало. При этом семья не голодает, просто жены «тащат все на себе». Несчастные женщины терзаются в Сети, на что подписчицы в один голос отвечают, что «нищего мужчину уважать не за что». «Рамблер» изучил, как женщины относятся к мужчинам с маленькой зарплатой.
Первый тип женщин выбирает расстаться, даже если супругов связывали долгие годы отношений. В основном, это касается женщин, которые «выходили замуж по любви и надеялись на перспективу». Только со временем у девушек карьера устроилась, а у мужей перспективы не реализовались.

«Я ушла от такого мужа. Поженились по любви, были оба голью перекатной. Я — студентка, он водилой работал после армии. Снимали и угол в общаге, и комнату у неадекватного старика, и квартиру, за которую отдавали львиную долю доходов. Я терпела, надеялась на лучшее. У меня потихоньку стало налаживаться с работой, повышения пошли, да и времена устаканились. Зато в наследство достался старый хрыч, который зарабатывает копейки, так еще и тыркает. Развелась, чтобы не пойти ко дну».

Нашлись и те, кто осудил чрезмерно самодостаточных женщин за то, что те «унижают своих мужчин». Неизменный перевес в численности населения всегда становится аргументом против женщин.

«А вы у мужа-то спросили, чего он хочет, может он сам рад бы вас уже сменить, да чувство ответственности не позволяет, и сам бы рад зарплату получать больше, но не получается. Смотрите, уважаемый автор, некоторые незамужние женщины рады будут и такому мужчине и будут носить его на руках».

Многие просто смирились с тем, что семье приходится постоянно экономить и замещать одни свои мечты другими — менее бюджетными.

«Кто-то умеет жить и видеть счастье не только в деньгах, а кто-то не видит счастья без денег. Можно море заменить поездкой в аквапарк, а можно пойти на шашлычки. Чем не отдых? Мы все нищие, зачем мужа клевать?»

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