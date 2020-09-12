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Как женщины проверяют мужей на верность 

Анастасия Иванова 1 час назад
Как проверить мужа на верность
Фото: depositphotos.com
Мужчины по своей природе — охотники. Если верить статистике каждый третий изменяет своей женщине (не важно, связаны вы узами брака или просто встречаетесь). Статистика, как вы видите, неутешительна. «Рамблер» расскажет, как проверить супруга на верность, если вы вдруг засомневались в нем.

Поменял трусы

Один верный признак, указывающий на наличие любовной связи: ваш партнер поменял ассортимент своего нижнего белья. Это может казаться смешным, если бы не было так грустно: годами мужчина не тратился на дорогое белье, предпочитая удобные «семейко-боксеры» с рынка или супермаркета, но вдруг заинтересовался новыми фирменными трусами из бутика. Этот признак не сработает по отношению к тем мачо, которые изначально покупают себе только качественные дорогие вещи.

Купил средство контрацепции

Если в семейной интимной жизни вы с мужем не используете средства контрацепции, то случайная находка латексного изделия в кармане брюк или барсетке, будет наталкивать на определенные размышления. Не факт, что измена уже произошла. Вполне возможно, что на горизонте появился объект тайной страсти, на которую мужчина имеет определенные планы.

Задерживается на работе

Нельзя скидывать со счетов возможность мужчины «прикрываться» работой для того, чтобы иметь дополнительное время, которое он может проводить вне семьи. Женщину должны насторожить такие признаки:
  • муж пропадает сутками на работе, но не готов делиться подробностями;
  • его часто «вызывают» во внеурочное время, включая выходные;
  • появляются подозрительные звонки от «главбуха Ольги Ивановны или старшего менеджера Ивана Петровича»;
  • дополнительные нагрузки никоим образом не сказываются на улучшении финансового состояния.

Изменил отношение к членам семьи

У мужчины изменится отношение и к вам, и к детям. Варианта возможно два — он будет чувствовать свою вину, задаривать вас подарками, уделять внимание, заботиться. Или, наоборот, он будет отстраняться, скандалить, меньше общаться с детьми. Насторожить должны оба варианта поведения.
Женский форум
Любовь
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