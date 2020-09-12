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Сексуальное желание мужчин станет легче регулировать 

Популярная механика 1 час назад
Сексуальное желание мужчин станет легче регулировать
Фото: depositphotos.com
Лекарственные препараты могут либо усилить функцию этого гена при низком сексуальном желании, либо ее уменьшить, при навязчивом половом желании. Ароматаза превращает тестостерон в эстроген в головном мозге, который стимулирует сексуальную активность мужчин. По словам ученых, открытие может способствовать созданию новых методов лечения расстройств полового влечения.
Эксперименты проводились на мышах. Когда ученые избирательно «отключили» ароматазу в головном мозге, то сексуальная активность мышей-самцов снизилась на 50%, несмотря на более высокий уровень тестостерона в крови (по сравнению с контрольными самцами мышей). По словам исследователей, если нормального самца мыши приблизить к самке, то будет буквально преследовать ее и пытаться заняться с ней сексом. Но если «отключить» ген ароматазы в мозгу, то его сексуальная активность значительно снизится, также как и частота спариваний. «Самцов мышей это не особо будет интересовать» — говорят ученые.

«Впервые мы убедительно продемонстрировали, что преобразование тестостерона в эстроген в мозгу имеет решающее значение для поддержания полной сексуальной активности или желания у мужчин. Этим движет ароматаза» — рассказывает ведущий автор исследования Сердар Булун.

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