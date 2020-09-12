Сексуальное желание мужчин станет легче регулировать 

Лекарственные препараты могут либо усилить функцию этого гена при низком сексуальном желании, либо ее уменьшить, при навязчивом половом желании. Ароматаза превращает тестостерон в эстроген в головном мозге, который стимулирует сексуальную активность мужчин. По словам ученых, открытие может способствовать созданию новых методов лечения расстройств полового влечения.

Эксперименты проводились на мышах. Когда ученые избирательно «отключили» ароматазу в головном мозге, то сексуальная активность мышей-самцов снизилась на 50%, несмотря на более высокий уровень тестостерона в крови (по сравнению с контрольными самцами мышей). По словам исследователей, если нормального самца мыши приблизить к самке, то будет буквально преследовать ее и пытаться заняться с ней сексом. Но если «отключить» ген ароматазы в мозгу, то его сексуальная активность значительно снизится, также как и частота спариваний. «Самцов мышей это не особо будет интересовать» — говорят ученые.