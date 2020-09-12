Не позволяйте самой себе испортить себе ночь.

Вы не уделяете себе время. Женщины, как правило, заботятся о детях, друзьях и семье, но редко о себе. А потом удивляются, почему секс не приносит радости. Будьте немного эгоистичной – не важно, будет ли это поход в спортзал, увлекательная книга или поход к косметологу, это должно доставлять удовлетворение именно и только вам.

Вы не любите свое тело. Целлюлит, варикоз или растяжки не повод смущаться. Идеальных людей не существует. Скорее всего ваш мужчина даже не подозревает, чем именно вы в себе недовольны и любит вас такой, какая вы есть. Берите с него пример.

Вы не рассказываете партнеру, чего хотите в сексе.

Вы не флиртуете с ним в течение дня, и у вас нет предвкушения ночи.

Вы жертва «классического свидания» в ресторане. Плотно поесть, много выпить – какой уж тут секс, не уснуть бы. Поступите наоборот: закажите доставку еды на дом, займитесь сексом, а после наедайтесь вдвоем.

Вы стесняетесь использовать смазки, чтобы мужчина не подумал, что с вами что-то не так. Уверяем вас, мужчины не только не переживают на эту тему, они наоборот рады сексу со смазкой любого происхождения.

Вы стесняетесь орального секса. А между прочим, мужчины любят не только получать оральные ласки, но и давать их вам. Мы уже не в 18 веке, и вы можете заниматься этим без задней мысли. Кстати, задних мыслей это касается ровно так же.

Вы избегаете зрительного контакта. Если вы не делаете этого с партнером в течение дня, вы лишаете себя мощного инструмента возбуждения.

Вы стесняетесь «грязно» выражаться. Если это неприемлемо для вас, хотя бы начните говорить более откровенно, не используя запрещенные слова. Так «потяни меня за соски» звучит гораздо сексуальнее чем «ты, это, ммм, мог бы, ну вот там ты понимаешь?»

Вы сразу торопитесь перейти к фрикциям. Между тем, хорошая продолжительная прелюдия повышает чувствительность вашего тела и снижает риск получить травму влагалища или члена.

Вы держите фотографии родителей в спальне. Уберите. Даже случайный ваш взгляд на лица родителей способен вызвать у вас ощущение, что вы занимаетесь чем-то предосудительным.

Вы ждете, что ваш партнер будет как пионер всегда готов. Не всегда то, что мужчина вас хочет, будет тут же обозначено крепкой эрекцией. Она может наступить через несколько минут. Не надо спешить, тогда и разочарований не будет.

Вы занимаетесь сексом в болезненных для вас позах. Даже если догги-стайл любимая поза вашего мужа, вы не обязаны глотать слезы от боли каждый раз. Секс — это про удовольствие для двоих.

Вы слишком серьезны. Не забывайте о чувстве юмора. Секс в реальной жизни происходит не так, как в кино, и если вы запутались в трусах друг друга, не нужно сдерживать смех.

Вы слишком сосредоточены на оргазме. Будет – не будет? Так вы его никогда не получите. Женщине необходимо расслабить мозги, чтобы он наступил, так устроено природой.

Вы не мастурбируете. При партнере или даже наедине с собой. Это зажимает вас в сексе.

Вы имитируете оргазм. В результате он будет думать, что все делает правильно и вам впредь только и останется, что имитировать.

Вы давно не пробовали ничего нового. Речь не только о сексе, но и об общих новых впечатлениях, которых вы давно не получали.

Вы ждете от себя быстрого оргазма и расстраиваетесь, если он не приходит. В норме мужской оргазм наступает через 5 минут фрикций, а женский — через 20.