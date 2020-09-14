Как научиться вдохновлять мужчину 

Почему так важно «заряжать» своего партнера.

Можно быть невероятно сексуальной и внешне привлекательной женщиной, но если мужчина не будет «заряжаться» рядом со своей избранницей, весь внешний лоск просто не будет иметь значения. Мы решили поговорить о том, как же стать для него «той самой», ради которой хочется свернуть горы и покорить мир, а главное — всегда быть рядом.

Будьте благодарны своему мужчине

Каким бы не было очевидным ваше чувство признательности своему мужчине, важно выражать его. Мужчина, услышавший в свой адрес похвалу даже по самому незначительному поводу, просто сияет: ему хочется повторить «подвиг», чтобы снова увидеть вашу бурную реакцию на его действия. А потому, не скупитесь на проявление положительных эмоций — радуйтесь открыто, мужчине это очень важно.

Не ограничивайте его свободу

Самое страшное для любого мужчины — потеря лидерства, причем не важно, в чем. Для сильного пола невероятно важно чувствовать свою силу, которая может выражаться в принятии волевых решений. Если женщина постоянно критикует своего партнера, высказывает недовольство его поступками, мужчина начинает «загружаться», а такое давление со стороны женщины способен выдержать далеко не каждый мужчина.

Не пытайтесь занять его место

Большинство женщин ищет в своем мужчине постоянную опору и надежный тыл в сложных ситуациях. Когда женщина начинает активно проявлять лидерские качества, мужчина просто не видит смысла напрягаться, ведь его женщина всегда говорит: «Я смогу сама, не лезь». Разве такой подход может вдохновить вашего партнера на великие свершения? Не думаем. Дайте ему возможность быть мужчиной и брать на себя ответственность в ситуациях, требующих принятия мужского решения.

Дайте мужчине возможность быть собой

Еще одна популярная женская ошибка, «вытягивающая» из мужчины силы, — попытки исправить уже взрослого человека. Никто не совершенен, а потому требовать от партнера стать лучше, чем он есть, как минимум неразумно. Многие женщины концентрируют внимание на негативных чертах характера своего мужчины, опуская такие важные плюсы его личности. Едва ли мужчина будет терпеть постоянные упреки и ваши обсуждения его минусов с подругой. Не стоит удивляться тому, что вы начнете со временем отдаляться. Переключите внимание на его положительные стороны, подпитывайте его уверенность в себе — мужчина никогда не покинет женщину, которая способна поднять его дух.